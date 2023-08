Frontvrouw Florence + The Machine heeft ‘levensreddende operatie ondergaan’

Florence Welch heeft via Instagram laten weten waarom Florence + The Machine verschillende optredens - waaronder dat op Pukkelpop - heeft moeten afzeggen.

De frontvrouw van Florence + The Machine, 36, plaatste zondag een bericht op Instagram waarin ze haar fans uitlegde waarom ze verschillende optredens moest afzeggen. ‘Het spijt me zo hard dat ik verschillende shows heb moeten annuleren’ , begint de zangeres haar bericht op Instagram. ‘Mijn voeten zijn oké, ik had spoedoperaties nodig voor redenen waar ik nu nog niet verder op kan ingaan, maar het heeft mijn leven gered.’

Ze kondigde daarbij ook aan dat de shows in Lissabon en Malaga komend weekend wel zullen doorgaan, al zit dansen en springen er misschien dan nog niet in. Wat volgt is cryptische informatie waarin ze zegt te wensen dat de nummers die ze tijdens de Dance fever-tour uitvoerde ‘minder accuraat waren in hun voorspellingen’.

Zes dagen geleden onthulde Florence dat ze ‘op medisch advies’ niet meer zou optreden op Zurich Open Air Festival en Rock en Seine. Eerder al annuleerde ze haar show op Pukkelpop, waar Florence + The Machine headliner was en vervangen werd door Balthazar.