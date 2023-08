Laatste vakantieweek start met zon en wolken

Maandagavond en -nacht komen er brede opklaringen over het westen. Later wordt het nevelig. De minima liggen tussen 10 en 13 graden.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt en kan er hier en daar een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de namiddag wordt het overwegend zonnig aan zee. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden.

Woensdag trekt een reeks buien van west naar oost over ons land. ‘s Ochtends vallen er buien in de kuststreek, later wordt het er droog met zonnige perioden. In de namiddag trekken de buien landinwaarts, en kunnen ze gepaard gaan met een donderslag. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden.

Donderdag is het grotendeels droog met ‘s ochtends brede opklaringen. In de Ardennen start de dag met lage wolken of mist. In de namiddag neemt de bewolking toe vanaf het zuidwesten en aan het einde van de dag stijgt de kans op buien vanaf de Franse grens. We halen maxima van 15 tot 20 graden.

Vrijdag bereikt een storing ons land vanaf het westen, maar mogelijk krijgen we niet overal regen. Het wordt iets zachter bij maxima van 19 tot 23 graden.

Het weekend belooft voorlopig droog en rustig weer, met temperaturen die oplopen tot 25 graden.