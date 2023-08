Yellow Tigers gaan strijdend ten onder tegen Turkije

Zelfs zonder de geblesseerde Britt Herbots liet België het gerenommeerde Turkije wankelen, maar de Turkse surplus aan centimeters en power gaf nipt de doorslag (3-1). Door deze uitschakeling in de achtste finale op het EK blijven de Tigers onder hun ambitie – een plaats bij de laatste acht - maar dit was wel de superprestatie die hun toernooi nodig had.

Het verschil tussen een mondiale gigant op volle kracht en een verzwakte subtopper toonde zich aanzienlijk minder dan verwacht tussen de lijnen, getuige daarvan die degelijke eerste set. De thuisploeg varieerde zijn aanvallen, hield de opslagdruk hoog en liet sporadisch zelfs het Turks-Cubaanse fenomeen Melissa Vargas op een plaatselijk blok stuiten. Maar tegen al die Turkse lengte – met een half dozijn speelsters groter dan 1m90 - kwam België toch te kort: 22-25.

Zonder de Herbots, draagster van de aanval én bezielster van het team, vreesden vele waarnemers voor een pijnlijke middag, maar in de tweede set gingen de Tigers zelfs nog feller tekeer. Marlies Janssens en co gaven niets weg in defense, bouwden lustig muurtjes aan het net en liepen in een spektakelrijk duel uit tot 11-19. Ook twee bezoekende timeouts konden het spelbeeld niet wijzigen. Turkije had in zijn poulefase slechts één set verloren, nummer twee kwam op de Belgische rekening: 25-16.

Mokers

Hoe zou het nummer 1 van de wereld reageren op deze ontwikkeling? Door nog meer dan voorheen de mokers van Vargas op te zoeken, door scherper te serveren en de slordigheden in te perken: 8-15. De thuisploeg hapte naar adem en met steun van zo’n vijfduizend supporters liet Turkije niet meer los: 15-25. Springend, duikend en wroetend werkte België zich, met onder meer een ijzersterke Janssens in defense, in de vierde set weer volop in de match: 14-10. Bij 18-15 leek het mirakel vorm te krijgen, maar Vargas bracht haar 1m94 nog eens in stelling: 18-20. Lieten de Tigers het schieten? Natuurlijk niet. Geheel volgens het beeld van de match bleven ze knokken. België poetste vijf matchballen weg, maar moest bij het zesde exemplaar toch buigen: 30-32 en 1-3.

België was aan het EK begonnen met een kwartfinale als voornaamste ambitie, een logisch doel voor een team dat 13de op de wereldranking staat en in eigen land aan de slag kon. Die ambitie is niet bereikt. Vergeleken met het WK-resultaat van twaalf maanden geleden – een negende plek, de beste score ooit – betekent dit EK zelfs een forse stap terug. Toen genoten de Tigers wel van een mildere loting en slaagden ze er vaker in om zichzelf te overstijgen. Die extra versnelling viel de voorbije week alleen tegen Turkije echt te bewonderen.

De poulematch tegen Polen was ondanks een 0-3 nederlaag degelijk, maar kon de voorafgaande sof tegen Oekraïne niet wegvegen. Dat verlies heeft de rest van het EK bezwaard. Het tricolore team kon de vierde plaats in de poulefase niet ontlopen, wat leidde tot een onmogelijke opdracht tegen Turkije. Alhoewel, onmogelijk? Veel scheelde het niet. België kan dus het toernooi, dat ook qua organisatie, sfeer en publiek geslaagd was, met opgeheven hoofd verlaten.

Olympisch kwalificatietoernooi

Over een week reizen de Yellow Tigers naar Japan, waar het olympisch kwalificatietoernooi wacht. Met onder meer Brazilië, Turkije en Japan in de poule oogt die opdracht warempel nog een stuk zwaarder.