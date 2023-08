Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Gestapo

De 22ste IJzerwake ging zondag zonder incidenten door. Er was op voorhand veel te doen over de komst van Dries Van Langenhove, voormalig Kamerlid voor het Vlaams Belang, naar het evenement. IJzerwake-voorzitter Wim De Wit en Van Langenhove haalden in hun speeches scherp uit naar de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open VLD), die tevergeefs probeerde de de Kameraadschapsavond op zaterdag te verbieden en ook Van Langenhove liever niet zag afzakken. ‘Vandaag staan er ambtenaren op de weide om onze woorden te noteren in de traditie van de Stasi of de Gestapo’, sneerde De Wit.

Kilo

Dat CD&V-voorzitter Sammy Mahdi redelijk wat kilo’s is aangekomen sinds hij samen is met partijgenote Nawal Farih, kon u begin juli al in deze rubrieklezen. Dit weekend in Het Laatste Nieuws kondigt Mahdi aan dat de kilo’s er straks weer af gaan. ‘In september begin ik opnieuw te bewegen. Ik sta niet te springen van de goesting, maar het moet. Zoals ik nu ben, is het oké, maar het mag wel stoppen. Dan kunnen we dat onderwerp ook eindelijk afsluiten.’

Porno

In de speeches braken De Wit en Van Langenhove naar goede gewoonte een lans voor samenwerking tussen de N-VA en Vlaams Belang. Maar Van Langenhove riep ook op tot actie: ‘Ieder van ons kan een verschil maken, hoe klein of hoe groot dan ook. Ga sporten. Betaal cash. Koop lokaal. Sticht een gezin. Word actief op sociale media. Steun nationalistische activisten. Stem Vlaams. Overtuig iedereen in uw omgeving. Ga bij uw lokale nationalistische organisatie. Stop met porno kijken en netflixen. Kom buiten. Eer uw voorouders, en zeker diegene die nog leven. Draag zorg voor elkaar. Draag zorg voor uzelf. Wees de beste versie van uzelf, want alleen zo kunnen we samen ons volk weer een toekomst geven’, zei hij volgens persagentschap Belga.