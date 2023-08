Andreas Kron sterkste in chaotische regenrit in Barcelona

In de Vuelta heeft de Deen Andreas Kron (25) Lotto Dstny een eerste ritzege in een grote ronde van dit jaar bezorgd.

Net als gisteren was het hevig aan het regenen in en rond Barcelona, wat het begin was van een bewogen ochtend in de Vuelta. De organisatie liet weten de tijdsopname te nemen op de top van de slotklim, op 3,6 kilometer van de aankomst. Remco Evenepoel uitte zijn ongenoegen, want de renners hadden gevraagd de tijdsopname te plaatsen aan de voet van de slotklim. Daar had de organisatie dus eerst geen oren naar, maar ze gaven uiteindelijk toch toe: de tijd voor het algemeen klassement zou worden opgenomen op negen kilometer van de aankomst, nog voor de technische finale in Barcelona. De aankomststrook stond op de middag ook even onder water, maar dat euvel werd snel opgelost.

Vijf renners trokken in een uitgeregende beginfase meteen ten aanval. Andrea Piccolo (EF-EasyPost), Matteo Sobrero (Jayco-AlUla), Javier Romo (Astana) Joel Nicolau (Caja Rural) en Jetse Bol (Burgos-BH) maakten zich op voor een dagje in de vroege vlucht. Voor toptalent Oscar Onley (dsm-firmenich) duurde zijn eerste grote ronde welgeteld anderhalve dag, want hij stapte onderweg af.

In de laatste 35 kilometer lagen heel wat rotondes op het parcours en dat zorgde voor de nodige nervositeit. Op een van de eerste rotondes gebeurde wat te verwachten was: een renner van UAE Team Emirates ging op het gladde wegdek onderuit en nam Primoz Roglic mee in zijn val. Vingegaard en Evenepoel maanden de rest van het peloton aan tot kalmte, waarna de boel even werd lamgelegd. Roglic kon zo al bij al makkelijk terugkeren.

Nieuwe leider

Door die ‘neutralisatie’ hadden de overgebleven vluchters (Romo en Piccolo) nog anderhalve minuut voorsprong te pakken. De ploegen die voor de ritzege wilden gaan, verhoogden het tempo. Zo steeg ook de nervositeit in het peloton, met valpartijen tot gevolg. Rode trui Lorenzo Milesi ging tegen de vlakte en moest zo al na een dag afscheid nemen van zijn rode trui.

Omdat de tijdsopname op negen kilometer van de aankomst lag, was dit een gouden kans voor Piccolo op de leiderstrui. De Italiaan stond op zes seconden van de leidersplaats en kwam met achttien seconden voorsprong op het peloton aan de tijdsopname. De rode trui was de zijne, tenzij een renner van dsm-fimenich of Movistar - de eerste twee ploegen van de ploegentijdrit - de bonificatieseconden op de top van de klim (3) en aan de finish (12) nam.

De tijd voor het algemeen klassement was opgenomen en dus lieten de klassementsmannen - inclusief Evenepoel, Vingegaard en Roglic - zich gezamenlijk uitzakken, alsof er onderling overleg was gepleegd.

De strijd om de ritzege kon nu echt losbarsten, met nog een twintigtal renners in het peloton. Op de slotklim naar Montjuïc deed Andreas Kron een gooi naar de ritzege met een indrukwekkende aanval. De Deen dook solo de afdaling in, kreeg het in de oplopende laatste kilometer nog even moeilijk, maar hij hield toch stand. Zo pakt de Belgische ploeg Lotto Dstny een eerste ritzege in een grote ronde dit jaar. De tweede plaats was voor Kaden Groves, Andrea Vendrame werd derde.