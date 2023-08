Recordaantal vluchtelingen geteld op Lampedusa: ‘Het probleem is Europa’

De afgelopen dagen kwamen duizenden vluchtelingen aan op het Italiaanse eiland Lampedusa. Volgens persbureau Ansa bereikten vrijdag net geen 2000 mensen in 65 boten het eiland. Ook tijdens het weekend stroomden de vluchtelingen toe in het opvangcentrum op het Italiaanse eiland.

Zondagochtend stond de teller op 4260, terwijl het opvangcentrum is ontworpen om een vierhonderdtal vluchtelingen te kunnen opvangen. Het eiland, de eerste opvangplek voor veel vluchtelingen die Europa proberen te bereiken via de Middellandse Zee, kan het huidige aantal niet aan. Er zijn onder meer niet genoeg bedden.

De Italiaanse openbare omroep Rai beschrijft het als een ‘absolute noodsituatie’. Burgemeester Filippo Mannino zei dat de situatie is ‘geëxplodeerd in de handen van de regering’, aldus Mannino. ‘Europa is het probleem. We moeten een andere weg inslaan.’ De Italiaanse autoriteiten proberen honderden mensen met veerboten naar het vasteland te brengen om het kamp te ontlasten. Maar er zouden er niet genoeg varen om voldoende overbrengingen mogelijk te maken. De lokale overheid wil dat het leger schepen en vliegtuigen inzet.

Midden augustus moest het schip van de Franse ngo SOS Méditerranée geredde vluchtelingen ook laten uitstappen op Lampedusa. De ngo had op 36 uur 623 vluchtelingen gered die op de Middellandse Zee in de problemen kwamen. Onder hen ook zwangere vrouwen en zeker 150 minderjarigen.

Eerder deze zomer reisde de extreemrechtse premier Giorgia Meloni, samen met de Nederlandse premier Mark Rutte en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, naar Tunesië, om daar een sterk bekritiseerde migratiedeal te sluiten met Tunesië. 2023 lijkt echter een jaar te worden waarin er juist meer vluchtelingen Italië bereiken: in de vijf weken vóór de Tunesië-deal waren er 17.352 aankomsten uit Tunesië. In de vijf weken na de deal waren er 23.907 landingen vanuit Tunesië in Italië. Een toename van 38 procent.