‘Dacht dat peloton na gisteren meer respect verdiende’: Evenepoel tikt Vuelta-organisatie nogmaals op de vingers

De storm over de ploegentijdrit van zaterdag is nauwelijks gaan liggen of de organisatie van de Ronde van Spanje heeft de renners – met Remco Evenepoel op kop – alweer tegen zich in het harnas gejaagd. De renners wilden, volgens Evenepoel, de tijdsopname op zes kilometer van de meet leggen, voor de slotklim dus, maar daar ging de wedstrijdorganisatie in eerste instantie niet op in.

Aan de start van de tweede etappe van deze Vuelta blikte Remco Evenepoel eerst nog eens terug op de ploegentijdrit van zaterdag, die ontsierd werd door regen en een gebrek aan zichtbaarheid wegens een ondergaande zon en zo steeds donker wordend Barcelona. ‘Hoe ik terugkijk op gisteren? Niet. Ik kon niets zien dus weet ik niet wat er gebeurd is’, zo zegt Evenepoel met een kwinkslag, maar duidelijk nog altijd even gefrustreerd over de beslissing van de organisatie om de ploegentijdrit zo laat te laten starten. Ook al antwoordde Evenepoel ‘ja’ op de vraag of hij gekalmeerd was, onze landgenoot hield ook zondagmorgen geen blad voor de mond.

Evenepoel uitte zaterdag van alle renners het meest opvallend zijn ongenoegen over de omstandigheden, maar staat niet alleen met zijn mening. ‘Iedereen stond achter wat ik zei gisteren. Als je het verschil ziet met de omstandigheden waarin winnaar DSM kan rijden en waarin wij moeten rijden, is het een wonder dat we slechts zes seconden verliezen. Met het zicht dat wij hadden was het niet te doen. Het is gewoon een schande dat het koersverloop daardoor beïnvloed werd’, aldus Evenepoel.

Tweede dag, tweede incident

Maar wie dacht dat de organisatie na de gebeurtenissen van zaterdag iets inschikkelijker zou zijn, kwam bedrogen uit. Het weer is ook zondag barslecht in en rond Barcelona, waar de aankomst van de tweede etappe ligt.

In de laatste acht kilometer moeten de renners voortdurend draaien en keren in het stadscentrum en dus vroegen de renners aan de organisatie om de tijdsopname op zes kilometer van de aankomst te leggen, aan de voet van de slotklim naar het kasteel van Montjuïc. ‘Maar daar wilden ze niet op ingaan. Na gisteren denk ik dat we iets meer respect verdienen van de organisatie, maar het lijkt alsof ze nog steeds niet willen luisteren naar ons. Dus ja, een nieuwe dag in het paradijs …’, sloot Evenepoel op cynische wijze af. De organisatie had namelijk de beslissing gemaakt om de tijdsopname op 3,6 kilometer van de aankomst te leggen, op de top van de slotklim dus.

En dan verscheen er plots een tweet van Adam Hansen, voorzitter van de rennersvakbond. ‘Tijdsopname zal genomen worden op negen kilometer van de aankomst wegens de technische finish en het slechte weer. De ritzege ligt voor het grijpen en we zullen de durvers voor de winst zien gaan.’

Even later kwam dan ook de organisatie met het officieel bericht: de tijdsopname zal inderdaad gebeuren op negen kilometer van de aankomst, voor de technische aanloop naar de slotklim.