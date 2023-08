Verenigd Koninkrijk stuurt vluchtelingenkinderen naar mannengevangenis met zedendelinquenten

‘De kinderen zitten opgesloten in hun cel, weten niet wie ze kunnen bellen voor hulp, kunnen geen juridische hulp inschakelen en zijn niet in staat om de arbitraire beslissing om hen bij hun aankomst in het Verenigd Koninkrijk op te sluiten aan te vechten.’ Maddie Harris van mensenrechtenorganisatie Human Rights Network zegt in The Guardian dat ze steeds meer niet-begeleide kinderen ziet die naar de gevangenis worden gestuurd bij hun aankomst in het Verenigd Koninkrijk. ‘Kinderen op zoek zijn naar veiligheid belanden in plaats daarvan in een gevangenis voor volwassenen en worden blootgesteld worden aan grote schade.’

Volgens Human Rights Network worden de minderjarigen naar de mannengevangenis HMP Elmley in Kent gestuurd, een gevangenis waar ook zedendelinquenten hun straf uitzitten. The Guardian schrijft dat de mensenrechtenorganisatie momenteel al weet heeft van 14 kinderen. Een van hen, vermoedelijk 14 jaar oud, bracht zeven maanden door in de gevangenis. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt tegen dat het om minderjarigen gaat.

De individuen die naar de gevangenis werden gestuurd, werden meteen bij aankomst geregistreerd als volwassenen, maar er zijn al gevallen bekend waarbij dat is misgelopen. Uit data die The Observer heeft opgevraagd, bleek dat er de afgelopen vijf jaar – tot april dit jaar – 1.416 twijfelgevallen waren bij de registratie van de leeftijden van asielzoekers. Na de beoordeling van de leeftijd door specialisten bleken 809 van hen minderjarig te zijn.

In de meeste gevallen gaat het om Soedanese of Zuid-Soedanese kinderen die via Libië naar het Verenigd Koninkrijk zijn gevlucht. De meesten van hen kregen daarbij te maken met een of andere vorm van uitbuiting, klinkt het nog bij Human Rights Network.

‘De kinderen zijn diep geschokt door de tijd die ze in de gevangenis hebben doorgebracht en laten duidelijk merken dat ze niet kunnen slapen. Ze begrijpen niet waarom ze daar werden vastgehouden en hebben moeite om over hun tijd daar te praten’, aldus Harris van Human Rights Network nog. ‘Het moet duidelijk zijn dat noch een volwassene noch een minderjarige gecriminaliseerd mag worden voor het feit dat ze naar het Verenigd Koninkrijk zijn gekomen om asiel aan te vragen. Dit is een misdrijf dat duidelijk in strijd is met de vluchtelingenconventie.’