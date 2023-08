Drie doden bij racistisch gemotiveerde schietpartij in Amerikaanse Jacksonville

Bij een schietpartij in de VS zijn drie mensen om het leven gekomen. De dader, die handelde uit racistisch motief, beroofde zichzelf daarna van het leven.

Het drama speelde zich zaterdag af in een winkel in Jacksonville in de staat Florida. ‘De dader richtte zich op een bepaalde groep, en het waren zwarte mensen’, zei sheriff TK Waters op een persconferentie. Hij noemde het racistische motief ‘heel duidelijk’. De schutter, een blanke twintiger, zou ook manifesten hebben achtergelaten die zijn ‘weerzinwekkende ideologie van haat’ beschreven. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat de dader deel uitmaakte van een grotere groep, men gaat er voorlopig van uit dat hij alleen handelde.

Volgens lokale media opende de verdachte eerst het vuur op enkele auto’s en verschanste hij zichzelf daarna in een Dollar General-winkel.

De man was gemaskerd, had met een kogelvrij vest aan en was gewapend met een geweer en een handvuurwapen. Op een van de wapens stonden swastika’s getekend. In de winkel maakte hij ook zijn dodelijk slachtoffers – twee mannen en een vrouw. De politie zette daarop een speciaal interventieteam in. Uiteindelijk schoot de man ook zichzelf dood.

Volgens nieuwszender CNN zou de dader even voordien nog weggestuurd zijn van een universiteitscampus vlakbij. Toen hij daar weigerde zich te identificeren, werd hem gevraagd de terreinen van de universiteit te verlaten. Dat deed hij zonder misbaar te maken, aldus een mededeling van de Edward Waters University.

Gouverneur Ron DeSantis veroordeelde de misdaad: ‘Afgaande op het manifest dat dit uitschot achterliet, was dit een racistische schietpartij. Hij viseerde mensen op basis van hun ras. Dat is totaal onaanvaardbaar.’

Mass shootings

De schietpartij doet denken aan een moordpartij, vijf jaar geleden in Buffalo, waarbij een 18-jarige schutter in een supermarkt in een zwarte buurt tien ­doden en meerdere gewonden maakte. De schutter werd gearresteerd. In Jacksonville zelf werden vijf jaar geleden twee mensen doodgeschoten tijdens een tornooi voor gamers.

Volgens de website Gun violence archive waren er dit jaar al 471 in de VS al ‘mass shootings’ – schietpartijen met minstens vier (al dan niet dodelijke) slachtoffers. Volgens de site werd de kaap van de 400 in juli al overschreden en is het voor het eerst sinds 2013 dat dat zo vroeg op het jaar gebeurde.