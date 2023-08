Boze Evenepoel doet goede zaak in openingsrit in Vuelta

Lorenzo Milesi wordt de eerste leider in het klassement van deze Vuelta. De beloftewereldkampioen in het tijdrijden won met zijn ploeg DSM-Firmenich de ploegentijdrit in een uitgeregend Barcelona. Movistar werd tweede.

Het was een chaotische tijdrit. Door de regen en de vele bochten in het parcours gingen verschillende renners tegen de grond. Onder hen Laurens De Plus van Ineos Grenadiers. Bij Jayco AlUla gingen door het domino-effect zo goed als alle renners tegen de grond.

© epa-efe

Maar ook de invallende duisternis speelde de renners parten. De laatste ploeg, Soudal-Quick Step van Remco Evenepoel, de winnaar van vorig jaar, kwam pas na 20.30 uur over de meet. Het team deed zes seconden langer over de 15 km in Barcelona dan de winnaars.

Evenepoel was boos achteraf. ‘Het was gevaarlijk en dom om ons in deze omstandigheden te laten rijden. Aan de regen kan je niets doen, aan het donker wel. Er was in sommige straten niet eens verlichting. Je zag niets. Dit was rijden op leven en dood. Absoluut onverantwoord.’

Evenepoel en zijn team werden uiteindelijk vierde. Belangrijk voor onze landgenoot is echter dat de grootste concurrent (Jumbo Visma) achter Soudal-Quick Step finishte en al meteen een achterstand heeft van 26 seconden. Al betekent het misschien vooral dat Roglic en Vingegaard het erg voorzichtig wilden aanpakken in Barcelona. En blijkbaar had Vingegaard ook met een lekke band te kampen.

De andere Belgische klassementsman, Cian Uijtdebroeks, reed met zijn BORA-hansgrohe een degelijke tijdrit en verloor uiteindelijk 28 seconden op dsm-firmenich. Steff Cras, die ook voor een goede eindnotering kan gaan deze Vuelta, verloor met TotalEnergies al vijftig seconden. Ook Laurens De Plus had de start van zijn Vuelta anders voorgesteld, want hij ging al vroeg in de ploegentijdrit hard tegen de grond.De drie andere Belgische ploegen, Intermarché-Circus-Wanty, Lotto Dstny en Alpecin-Deceuninck, speelden zoals verwacht geen rol van betekenis voor de dagzege. Een echte klassementsman hebben deze ploegen niet bij, dus van het tijdsverlies zullen ze niet wakker liggen.