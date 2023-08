Belgische vrouwen halen finale van 4x400 meter, mannen niet

In hun halve finale werden de Cheetahs derde na Groot-Brittannië en de VS dankzij Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes en Helena Ponette. Hun tijd: 3:23.63

Cynthia Bolingo liet uit voorzorg verstek gaan door een kuitblessure. Het betreft een blessure waar ze al vanaf de start van het seizoen mee kampt en die bij momenten opspeelt.

Achteraf werden de VS trouwens gediskwalificeerd wegens een foutieve stokwissel. Dat is alvast één concurrent minder voor de finale morgen.

Mannen stellen teleur

De mannen konden zich op het WK niet plaatsen voor de finale op de 4x400 meter. Julien Watrin, Dylan Borlée, Robin Vanderbemden en Alexander Doom klokten in de tweede van twee reeksen 3:00.33 en dat was niet snel genoeg.

De top drie van elk van beide reeksen plaatste zich voor de finale, samen met de twee beste verliezende tijden over de reeksen heen. De Tornados eindigden in hun reeks als vijfde en moesten dus hopen op het vangnet van de verliezende tijden. Maar die hoop bleek tevergeefs. De Belgen moesten nog Botswana (uit reeks 1) en Nederland (uit reeks 2) voor zich dulden en grepen zo met de derde verliezende tijd net naast een finaleplaats.

De Tornados mikten op hun 32e internationale finale sinds de Olympische Spelen van 2008 in Peking. De bronzenmedaillewinnaars vanop de laatste twee WK’s (2019 en 2022) moesten het in Boedapest doen zonder hun aanvoerder Kevin Borlée. Hij diende met een blessure forfait te geven voor zijn achtste opeenvolgende WK.

Polsstok

Ben Broeders eindigde in polsstokfinale met sprong over 5m75 als zevende.

Broeders had bij de starthoogte van 5m55 meteen twee pogingen nodig. Op 5m75 was hij wel dadelijk succesvol. Nadien ging de lat op 5m85, zijn Belgische record, maar op die hoogte wilde het niet lukken. De Leuvenaar faalde driemaal en moest zijn finale stopzetten. Hij eindigde uiteindelijk als zevende.

De 28-jarige Broeders heeft het Belgisch record op zijn naam staan met 5m85. Dit seizoen kwam hij outdoor nog niet verder dan 5m76. In de kwalificaties in Boedapest had Broeders woensdag genoeg aan 5m75 om zijn finaleticket op zak te steken. Voor rechtstreekse kwalificatie voor de finale was oorspronkelijk 5m80 nodig, maar het aantal polsstokspringers in de kwalificaties was na de sprongen over 5m75 al voldoende uitgedund.