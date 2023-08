‘Ik ben ook maar een mens’, zegt wildplassende Theo Francken

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Theo Francken betrapt

Er is een filmpje opgedoken dat N-VA-Kamerlid Theo Francken wat in verlegenheid brengt. Daarop is te zien hoe de politicus tijdens een avond uit in Brussel midden op straat plast in een bloembak. Let wel: een bloembak en geen politiecombi. De Belgische vereniging van bloemenverkopers heeft vooralsnog niet gereageerd op het incident.

Groen boos

Iets verderop, in Vilvoorde, trok de partij Groen fors van leer tegen vervuilers. Volgens Groen zal het komende jaar bepalend zijn of er gekozen wordt voor een eerlijk klimaatbeleid of carte blanche wordt gegeven aan grote vervuilers. Dat gaat voor alle duidelijkheid niet over Theo Francken. ‘Waar Groenen besturen, gebruiken ze elke hefboom om een eerlijker klimaatbeleid uit te zetten, federaal, in Brussel en lokaal. Maar de Vlaamse regering doet dat niet’, aldus voorzitter Nadia Naji. Volgens haar heeft de lobby van grote vervuilende bedrijven de touwtjes in handen in Vlaanderen. ‘Want het was de zomer van Ineos’, het bedrijf van één van de rijkste mensen ter wereld, dat veel meer privileges krijgt, wat ook de impact op milieu en klimaat is.

Theo Francken overtreedt de wet

Een politicus die staat te wildplassen, dat wordt gefilmd. En het filmpje gaat zaterdag snel rond op sociale media. Dat Theo Francken wat veel had gedronken blijkt duidelijk. Dat is niet strafbaar. Wildplassen is dat wel. Er staat een boete op van maximaal 350 euro.

Groene boodschap

Allicht werd er ook gedronken op Refresh, het zomers politiek festival van Groen. Beelden zijn er niet en wildplassen doen die mensen niet (denken we). Wel had de partij een andere grote boodschap: Groen pleit voor een renteloze lening van 80.000 euro voor energiezuinige renovaties en de partij wil ook 200.000 nieuwe klimaatneutrale sociale woningen. ‘Groen is niet alleen goed voor de planeet, ook voor je gezondheid en ook voor rechtvaardigheid. Enkel met Groen is er ook aandacht voor iedereen die getroffen wordt door onrechtvaardigheid en ongelijkheid. Eerlijk klimaatbeleid is goed voor onze gezondheid en die van onze kinderen en kleinkinderen. De toekomstige generaties zullen beoordelen op de acties die we nu ondernemen’, alus medevoorzitter Jeremy Vaneeckhout.

Theo Francken is maar een mens

Gecontacteerd door Het Nieuwsblad bevestigt Francken dat het wel degelijk beelden van hem zijn. Ze zijn een jaar oud, zegt hij. ‘Van een vrije avond met te veel drank en dom gedrag een jaar geleden, na een zware en stresserende periode. Blijkbaar door iemand vastgelegd. Gênant. Daarmee wil ik het niet goedpraten, maar op het einde van de dag ben ik maar gewoon een mens.’