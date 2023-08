Karel Sabbe verpulvert recordtijd op legendarisch wandelpad

Op de kandidatenlijst voor Sportman van het Jaar kan Karel Sabbe dit jaar onmogelijk ontbreken. Na zijn knappe finish in de Barkley Marathons heeft hij vandaag de recordtijd verpulverd op de Pacific Crest Trail (PCT). Dat is een wandelpad doorheen de Verenigde Staten, van de grens met Mexico tot Canada.

Jaarlijks doen 2.000 tot 3.000 wandelaars dat pad. Maar niet zo snel als Sabbe.

Sabbe wou de 4.280 ruwe en uitdagende kilometers in minder dan vijftig dagen afleggen. Door bosbranden in de staat Washington moest de 33-jarige tandarts tijdens de laatste week een omweg volgen van uiteindelijk 165 kilometer lang. ‘Plankgas geven’, klonk het toen via zijn sociale media.

En plankgas gaf hij. Het vorige record – 51 dagen, 16 uur en 55 minuten – vliegt de vuilnisbak in. De nieuwe Fastest Known Time op de PCT bedraagt 46 dagen, 12 uur en 56 minuten. Bij zijn eerste poging in 2016, verbrak hij het toenmalige record door de trail af te leggen in 52 dagen, 8 uur en 25 minuten. Zijn record werd dus in 2021 scherper gesteld. Vandaag nam hij sportief wraak.

Al is een en ander nog niet officieel bevestigd. Op dat tijdstip arriveerde Sabbe wel aan de grens met Canada. Dankzij een tracker en een eigen website gemaakt door crewlid Henri De Veene was zijn avontuur namelijk live te volgen via https://pct.karelsabbe.com/, de site sloeg wel even tilt door de vele bezoekers die zijn finish volgden.

In maart van dit jaar liep Sabbe nog de Barkley Marathons in de VS uit in 59 uur en 53 minuten. Lopers moeten in Tennessee dan 5 lussen van 32 km afleggen mét 18.000 hoogtemeters binnen 60 uur . Sabbe was dus net op tijd.

Karel Sabbe is tandarts. ‘Het is niet evident’, geeft hij toe. ‘Ik loop elke dag naar mijn praktijk, dat is toch zo’n twintig kilometer die ik als training kan beschouwen. Maar ik wil niet dat mijn hobby alles gaat overheersen.’