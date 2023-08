Mechelen is dol kwartier voorbij Westerlo

Tot een kwartier voor tijd leek Westerlo op weg naar zijn eerste zege van het seizoen. Dankzij goals van Stassin (20’) en Frigan (28’) stonden de Kemphanen comfortabel voor.

Maar in enkele minuten tijd ging Mechelen nog op en over zijn tegenstander. Schoofs milderde in de 75ste minuut tot 2-1. Twee minuten later maakte Madsen er ongelukkig 2-2 van. Bij een hoekschop knikte hij de bal voorbij zijn eigen doelman. In de 84ste minuut stond het zowaar 2-3 dankzij Lauerbach.

Later vandaag speelt Kortrijk nog tegen Standard en Eupen ontvangt OH Leuven.

In de stand is Mechelen na een zes op zes zevende met zeven punten. Westerlo is vijftiende met amper één punt. In de tribunes zat trouwens een opvallende aanwezige: Kevin De Bruyne.