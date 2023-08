Renewi Tour - Sam Welsford wint, Tim Wellens blijft leider

Sam Welsford (Aus/dsm-firmenich) heeft in de spurt in Peer de vierde rit gewonnen van de Renewi Tour. Hij finishte voor Olav Kooij en Jasper Philipsen. Tim Wellens (UAE Team Emirates) blijft leider. Morgen is het de slotdag van deze meerdaagse wielerwedstrijd.

Voor aanvang van de etappe hield het peloton - met de renners van Lotto Dstny op de eerste rij - een indrukwekkende minuut stilte, ter nagedachtenis van Tijl De Decker, onze landgenoot die overleed aan de gevolgen van een ongeluk op training. Alle zeven renner van Lotto Dstny (met rouwband om de arm) vonden ondanks het verdriet toch de moed om in Beringen de start te nemen van de vierde etappe van de Renewi Tour.

Aanvallende Philipsen

Met een biljartvlakke rit op het programma ­- en dus hoogstwaarschijnlijk een nieuwe massasprint -was er weinig animo voor de vroege vlucht. Al snel reden vier renners weg: de ploegmaats Ludovic Robeet en Cériel Desal (Bingoal WB), die in de openingsrit ook al samen in de vlucht zaten, kregen het gezelschap van ploegmaats Kamiel Bonneu en Aaron Van Poucke (Team Flanders-Baloise).

Op het gevecht om het strijdlustklassement na, waar Van Poucke aan het langste eind trok, gebeurde er lange tijd niets. Tot Jasper Philipsen de knuppel in het hoenderhok gooide op zo’n zestig kilometer van de aankomst, net wanneer de vroege vluchters werden gegrepen. Zijn aanval deed vooral de wenkbrauwen fronsen - waarom gaat de snelste man in het peloton aanvallen in een vlakke rit? - maar het leverde weinig op. Iets later ging Philipsens ploegmaat Silvan Dillier hard tegen de grond, de Zwitser moest opgeven.

Groene kilometer baart een muis voor het klassement

Stilaan moesten ook de klassementsrenners bij de les zijn, want de groene kilometer kwam er aan op 14 kilometer van de aankomst. Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Tim Wellens en Arnaud De Lie: onze landgenoten zaten allemaal klaar om een gooi te doen naar de bonificatieseconden. Toch was het met Mike Teunissen een Nederlander die bij de eerste sprint de drie seconden pakte, Lampaert kon nog één seconde meepikken. Bij UAE Team Emirates beseften ze dat Wellens niet explosief genoeg is voor dergelijke inspanningen, dus lieten ze Matteo Trentin meerdere seconden wegkapen voor de neus van de andere klassementsrenners, tot twee keer toe met succes.

Een massale valpartij ontsierde de aanloop naar de massasprint nog, maar alle sprinters en klassementsmannen bleven wonderwel recht. In de laatste kilometers kwam Alpecin-Deceuninck iets te vroeg op kop te zitten. Jasper De Buyst zette Arnaud De Lie daarentegen perfect af, maar de renner van Lotto Dstny viel stil. Olav Kooij, Tim Merlier, Jasper Philipsen en Sam Welsford gingen zij aan zij de laatste vijftig meter in, maar het was uiteindelijk de Australiër van Team DSM die als eerste zijn wiel over de meet duwde. Kooij werd tweede op een half wieltje van Welsford, Philipsen moest tevreden zijn met de derde plaats. Merlier strandde op de vierde plaats.

In de laatste bocht werd er in de achtergrond andermaal stevig gevallen, met Fred Wright (de vijfde van het algemeen klassement) als grootste slachtoffer.

Morgen wacht een pittige rit als afsluiter van deze Renewi Tour.