Groot frigobox-protest loopt af met een sisser

Het moest het hoogtepunt worden van twee weken commotie rond korte broeken en frigoboxen in Knokke-Heist. Tienduizenden mensen zouden in de kustgemeente het recht opeisen om in korte broek rond te lopen. Het aantal deelnemers dat echt kwam opdagen was veel, veel, veel kleiner.

Het begon allemaal met een filmpje van de Nederlandse krant De Telegraaf waarin twee vrouwen hun beklag deden over de vele mensen die zich weinig netjes zouden kleden in Knokke-Heist. Ze hadden het over mensen in korte broek die met een frigobox naar het strand afzakken.

Meteen werd het Facebookevent geboren ‘Met korte broek en frigobox naar Knokke’, dit om het recht op beide dingen te onderstrepen. Maar zoals wel vaker met Facebookevents: van de vele geïnteresseerden daagden uiteindelijk slechts heel weinigen echt op. Hoeveel is moeilijk te zeggen want er liepen wel korte broeken rond in Knokke vandaag maar dan eerder door het mooie weer dan door de protestactie.

De politie van de zone Damme/Knokke-Heist had extra manschappen opgetrommeld maar dat bleek dus niet nodig.

De burgemeester van Knokke-Heist, Piet De Groote (GBL), hield een persbabbeltje, gekleed in korte broek. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij: ‘Een van die twee dames uit het filmpje ken ik héél goed. Nederlands is hun moedertaal niet. Ze werden plots aangeklampt door een reporter van een Nederlands dagblad en wilden uitleggen dat zwembroeken niet in het straatbeeld horen. Dat werd ‘een korte broek’. Dat werd opgepikt , met alle commotie als gevolg. Ze zijn zelf geschrokken van de commotie en hebben hun excuses aangeboden. Voor mij was dat helemaal niet nodig. Die dames menen het heel goed met onze gemeente.’