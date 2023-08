Belgische hockeyvrouwen verliezen EK-finale van Nederland

De Red Panthers, ons nationale hockeyteam bij de vrouwen, is er niet in geslaagd het EK te winnen. Nederland was te sterk en stond na vijf minuten al 2-0 voor.

In de halve finales van hun EK struikelde onze mannenploeg tegen Nederland. Bij de vrouwen waren onze noorderburen dan weer te sterk in de finale. Net als zes jaar geleden zilver dus voor de Panthers en geen rechtstreeks ticket voor de Olympische Spelen in Parijs.

Nederland ging razendsnel van start. Na één minuut lukte Veen de 1-0. In de vijfde minuut stond het al 2-0 dankzij Moes. Nederland kwam in die beginfase zelfs nog dichtbij de 3-0.

In het tweede kwart konden de Panthers milderen tot 2-1 dankzij Raye. Even leken de Panthers zich weer in de match te knokken. Maar niet veel later maakte Burg 3-1. Na de pauze hoefde Nederland alleen nog maar te controleren. De Panthers konden daar niet veel tegenover zetten.

Zilver dus voor ons land. Nederland won het EK nu al twaalfmaal en was ook de voorbije drie edities (2017, 2019 en 2021) telkens de beste. De Red Panthers evenaren hun beste prestatie van 2017, toen ze ook zilver veroverden. Op de vorige editie in 2021 pakten de Belgische hockeyvrouwen brons.