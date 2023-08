Brussel-Zuid is vandaag ‘een versterkte burcht’

In en rond het station van Brussel-Zuid is zaterdagochtend en -voormiddag een opvallende verhoogde aanwezigheid van de politie. Dat meldt het kabinet van federaal minister voor Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Een en ander kadert in de maatregelen om de leefbaarheid in de omgeving van het station te verbeteren.

Gisteren kondigden premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister Verlinden aan dat ze stappen zullen zetten om de veiligheid in het station te verhogen. Verhalen over druggebruik en overlast in de omgeving doen al geruime tijd de ronde.

Zaterdag is een verhoogd aantal politiemensen aanwezig in het station. Zowel de spoorwegpolitie, de lokale politie Brussel-Zuid en de federale politie zijn betrokken. In de eerste plaats is de actie erop gericht de overlast aan te pakken, en bijvoorbeeld te voorkomen dat gauwdieven een slag kunnen slaan.

Versterkte burcht

Een reporter van De Standaard die ter plaatse was kon vaststellen dat het station vandaag ‘een versterkte burcht’ lijkt, met makkelijk honderd politieagenten die aanwezig zijn. Een man die op de grond zat werd gefouilleerd en moest zijn rugzak afgeven. Er werden ook mensen gearresteerd. Een duo mannen op een motorfiets werd dadelijk door zwaantjes aan de kant gezet.

Wanneer mensen in het station geld gaan afhalen aan een geldautomaat, nemen er onmiddellijk twee agenten positie in om een gevoel van veiligheid te garanderen. De ontplooiing van politie en de kordaatheid van hun acties zijn bijzonder indrukwekkend.

‘Situatie lijkt gecreëerd om het moeilijk te maken’

Verlinden laakt intussen de versnippering van bevoegdheden rond Brussel-Zuid, met de 19 Brusselse gemeenten en zes politiezones. ‘Die situatie lijkt wel gecreëerd om het moeilijk te maken om problemen op te lossen’, zo stelde ze vanochtend op Radio 1. Ze zegt te streven naar een meer geharmoniseerde situatie, ‘maar het is geen geheim dat de ideeën over hoe de staat georganiseerd moet zijn verschillen van partij tot partij’, aldus Verlinden. ‘Er leeft een andere visie over in het noorden en in het zuiden van het land.’

Volgens Verlinden is het evenwel utopisch te geloven dat enkel meer politie te zaken zal oplossen. ‘Ik hoor telkens die roep naar meer politieagenten’, zegt ze. ‘Maar wie de problematiek reduceert naar louter meer politieagenten inzetten, vergist zich.’ Ze wijst erop dat rond Brussel-Zuid een complex samenspel van elementen aan het werk is, zoals armoede, gezondheidsproblemen, druggebruik en een vluchtelingenproblematiek.

Minister Verlinden zal zaterdag omstreeks 14.45 uur langskomen in het Zuidstation om de politieagenten een hart onder de riem te steken.