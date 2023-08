81 Spaanse voetbalsters weigeren te spelen als bondsvoorzitter aanblijft

De groep Spaanse speelsters die weigert nog de grasmat te betreden groeit verder aan. Intussen hebben al 81 profspeelsters gemeld niet meer te zullen spelen zolang Luis Rubiales aanblijft. Die kuste speelster Jenni Hermoso ongewenst op de mond na hun WK-winst. ‘Wij protesteren fel tegen dit gedrag dat een aanval is op de waardigheid van vrouwen’ zo stelt de brief. De speelsters zeggen ‘niet te zullen optreden voor de selectie onder het huidige leiderschap.’ Aanvankelijk was de brief ondertekend door 53 speelsters. Dat is intussen aangedikt tot 81.

Luis Rubiales (46) zei gisteren dat hij dan toch niet opstapt als bondsvoorzitter vanwege zijn seksuele wangedrag na de ­finale van het WK voetbal voor vrouwen. ‘Ik zal geen ontslag ­nemen’, zei hij vrijdag tijdens een overleg met de Spaanse voetbalbond. ‘Ik zal niet aftreden. Ik blijf strijden tot het einde, ík ben hier het slachtoffer.’

Rubiales kwam in een storm terecht nadat hij na de WK-finale het gezicht van speelster Jennifer Hermoso had vastgepakt en haar vol op de mond had gekust. Die was daar niet mee gediend. ‘Ik vond dat niet leuk’, maakte Hermoso duidelijk op sociale media. De Spaanse bondsvoorzitter spreekt evenwel van een kus ‘met toestemming’. ‘Die kus, die eigenlijk meer een zoentje was, was spontaan, wederzijds en met toestemming’, zei hij tijdens een opmerkelijke persconferentie. ‘Verdient dat deze heisa? Verdient dat mijn ontslag?’

In de brief verklaart Hermoso dat zij helemaal niet opgezet was met die kus, en dat ze niet accepteert dat haar woorden in de mond worden gelegd.

Schorsing

Opmerkelijk was dat bij de speech van Rubiales enkele directieleden van de Spaanse voetbalbond applaudisseerden op de eerste rij, net als een handvol jeugdtrainers en bondscoaches Luis de la Fuente (mannen) en Jorge Vilda (vrouwen). Hoeft het te verbazen dat de kritiek nadien striemend was?‘Wat we vandaag in de bondsvergadering hebben gezien, is ­onaanvaardbaar’, schrijft vicepremier Yolanda Diaz op X (Twitter). ‘De straffeloosheid voor macho­acties is voorbij. Rubiales kan zijn ambt niet voortzetten.’ De Spaanse regering is een procedure begonnen om hem te schorsen.

De Wereldvoetbalbond Fifa heeft een tuchtonderzoek geopend, omdat Rubiales de regels rond ‘aanstootgevend gedrag’ overtreden zou hebben. Ondertussen heeft de spelersvakbond Fifpro ook de ­Europese voetbalbond Uefa ­gevraagd om een onderzoek te openen. ‘Als de autoriteiten geen actie ondernemen tegen Rubiales, is dat een onaanvaardbare, beschadigende boodschap voor de voetbalwereld’, aldus de Fifpro.De Spaanse Hoge Raad voor de Sport (CSD) zegt er alles aan te doen om Rubiales uit zijn functie te zetten. Als Rubiales moet opstappen, kan hij ook zijn ­bestuursfunctie bij de Uefa kwijtspelen.