Wolvenpoten volgen in de Hoge Kempen

Vergeet Noorwegen of de Ardennen: voor een unieke langeafstandswandeling moet je in Limburg zijn. Wij ruilden onze habitat in voor geurende heidevlaktes, bossen en terrils en keerden terug met voeten in de aarde en het verstand op nul.

‘Op weg naar Pukkelpop?’ Die vraag ­hadden we op de trein naar Genk niet ­verwacht, met onze wandelschoenen, ­survivaloutfit en -rugzak. Zeker, Pukkelpop is ook een vorm van overleven, maar wij kiezen voor de stille versie en ­ruilen de ­festivalweide in voor het heideland. ‘Wij gaan wandelen in de Limburgse natuur’, ­antwoorden we enthousiast. Onze medereizigers kijken ons fronsend aan.

Met die Limburgse natuur bedoelen we niet zomaar een bos, maar natuurpark ­Hoge Kempen, het enige nationale park van Vlaanderen. Behalve die ­titel heeft het park sinds juni nog een troef: de National Park Trail. Deze route van 110 kilometer werd tijdens het Pinksterweekend officieel geopend en is sindsdien vrij toegankelijk. Omdat honderd kilometer wandelen iets te veel is voor een weekend, kiezen wij voor twee van de vijf etappes: van Genk via ­Lanaken naar Maas­mechelen.

Stiltegebied?

Na een nachtje in Genk zijn we vroeg uit de veren. Via de aanlooproute laten we de stad snel achter ons en bereiken we de officiële start in Kattevennen. We beklimmen de uitkijktoren en worden verrast door een skischans aan de ene kant en kilometers bos aan de andere kant. Die eiken- en ­dennenbomen zullen ons de komende uren vergezellen, afgewisseld met een ­spiegelende vijver, een ­glampingresort, ­enkele alpacaboerderijen en een metershoog Mariabeeld.

We spreiden onze picknick uit over een bank bij de stiltesteen met een tekst van ­Herman Rohaert, een van de vijf stenen die het stiltegebied Zwarte Put in Zutendaal markeren. Terwijl wij er zitten, is het er een gezellig ­komen en gaan van fietsers en paarden­karren.

Ze zeggen weleens dat Limburgers joviale mensen zijn, en inderdaad, tijdens ­onze tocht komen we verschillende ­wandelende clichés tegen: twee vrolijke vrouwen die de hond uitlaten, een zeventiger die zeven keer de wereld is rondgelopen en een ­Marokkaanse Hasselaar die het liefst op Madeira gaat wandelen. Babbelen kunnen ze goed, die Limburgers.

Na nog zo’n tien kilometer aan kronkelpaadjes langs verfrissende bossen en (vaak uitgedroogde) beekjes, zijn we op­gelucht als we het einde van de eerste etappe bereiken, bij toegangspoort Pietersheim. Via de kinderboerderij wandelen we naar het ­gelijknamige kasteel, waar we zullen overnachten, en onderweg ­maken we nog een noodzakelijke stop bij Hoeve Pietersheim voor een stuk Limburgse vlaai. Op de achtergrond grazen de pony’s en poseren kinderen bij kabouterpoppen. Veel gemoedelijker wordt het niet.

Hoogtepunten

Slaap doet wonderen. Onze voeten zijn iets ­minder moe, onze buik is verzadigd met het ontbijtbuffet. Laat die volgende kilometers maar komen. Vanaf de waterburcht bij het kasteel kunnen we meteen de ­wolvenpootpijltjes volgen. Als een ­statige oprijlaan leiden de bospaden ons naar de bloeiende heide, het pronkstuk van dit ­traject. Op de eerste dag slaakten we al ­enkele kreetjes wanneer we langs een paars lapje kwamen, maar dat is niets ­vergeleken met de uitgestrekte heide­velden die dit landschap domineren.

Deze etappe is een stuk heuvelachtiger. Net als we een hele reeks trappen overwonnen hebben, volgen er nog eens ­minstens zoveel. Dat levert wel mooie ­vergezichten op tot in Nederlands-Limburg en Duitsland. Na 15 kilometer bereiken we de ­Mechelse Heide. Voor we onze tocht voortzetten, maken we een kleine omweg voor een portie kaaskroketten in de cafetaria van camping ‘t Salamanderke. Op het terras zit het vol met fietsers, de wandelaars zijn op een hand te tellen. Je merkt dat dit een nieuwe trail is. Zelfs in de vakantie is het verrassend rustig.

Ook opvallend is hoe je met je medewandelaars na tientallen kilometers een geoliede machine wordt. We stoppen zelfs niet voor ‘koffie en vlaai’ bij Café De ­Statie. Misschien zijn we ook wat bang dat we niet meer recht zouden raken, want de kilometers zijn voelbaar. Het doet dus ­extra deugd om even met onze voeten te baden in de Grote Plas, vlak bij Terhills.

Even later doemen ten slotte de ­mijnschachten op. Tot 1987 draaiden ze nog op volle toeren, nu markeren ze het einde van onze wandeling. De tocht die eerst de logica zelve leek (gewoon blijven wandelen, toch?) voelt als een kleine ­overwinning. Op de bus naar het station gaan onze voeten al in slaapstand en ook wij dommelen bijna in. Een heerlijker ­gevoel na dagenlang wandelen bestaat niet.

Praktisch: National Park Trail

Wandeling

De National Park Trail is een lus van 110 kilometer door Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Er zijn weinig ­wandelingen in Vlaanderen waar je voor zo’n lange tijd amper verkeer en bebouwing tegenkomt. De trail bestaat uit vijf etappes (en een aanlooproute vanuit Genk), waarvan je zelf het aantal en de richting kunt bepalen. Wij kozen voor etappe 1 (24 km) en 2 (25 km). De tocht is in twee richtingen beweg­wijzerd via bordjes met een wolvenpoot. Wees voorbereid

De tocht vereist een goede conditie, want het zijn lange wandeldagen, zeker als je ’s avonds nog enkele kilometers toevoegt om naar een eetgelegenheid te gaan.

Bereikbaarheid

Vanuit het station van Genk start de aanlooproute (3,8 km) naar het begin van de trail in Kattevennen. Op een paar minuten wandelen van het einde van etappe 2 (halte Eisden kunst­academie) kun je de bus nemen naar het ­station van Genk of Hasselt. Eten & drinken

Hoeve Pietersheim De taverne naast de kinderboerderij bij toegangspoort Pietersheim lokt ­menig wandelaar met vlaai en ­pannenkoeken. Ideaal om rustig uit te bollen. Neerharenweg 14, Lanaken

Vesuvio D’oro Voor gastvrije Italiaanse restaurants van een uitstekend niveau moet je in Limburg zijn. De pizza’s uit de houtoven van Stefano De Falco voldeden ruimschoots aan de hoge verwachtingen. Molenweideplein 34, Lanaken

‘t Salamanderke Dit fiets- en wandelcafé stilt je honger met typisch krachtvoer: van frietjes en croques tot pasta’s. Tijdens het wachten word je geëntertaind door de campinggasten in het zwembad en de serveuse die met iedereen een babbeltje slaat.Joseph Smeetslaan 276, Maasmechelen (Toegangspoort Mechelse heide)

Bezoekerscentrum TerhillsWie na de stevige wandeling dorst heeft, kan in het bezoekerscentrum een streekbiertje of waterijsje kopen en buiten op de picknickbanken neerploffen. Wie honger heeft, trekt beter naar de beachbar van Terhills Cablepark of naar de talloze eetgelegen­heden in Maasmechelen Village.Zetellaan z.n., Maasmechelen

Slapen

M-Hotel Omdat we de eerste dag meteen 26 kilometer zouden wandelen, sliepen we de nacht voordien al in Genk. M-Hotel was een van de weinige nog beschikbare hotels, waar we een tweepersoonskamer met ontbijt ­vonden voor 131 euro. We waren ­aangenaam verrast door de mooie ­locatie in het Molenvijverpark en het uitgebreide ontbijt. Albert Remansstraat 1, Genk

Kasteel Pietersheim Na een lange wandeldag is een zacht bed meer dan voldoende, maar slapen in een kasteel is natuurlijk nog beter. De ­familie de Merode bouwde dit neoclassicistische slot in 1926 naast de ruïne van een waterburcht. Vijfenveertig jaar later werd het kasteel ­gerenoveerd door de gemeente ­Lanaken, die het een nieuwe bestemming gaf als hotel. Voor een twee­persoonskamer met ontbijt betaalden wij 137,50 euro. Koning Albertlaan 255, Lanaken

Dit artikel verscheen op 27 augustus 2022.