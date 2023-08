Een groentebarbecue om vast te houden aan de laatste beetjes vakantie

Veggie is heerlijk op de barbecue en hoeft niet moeilijk te zijn. Als je weet hoe eraan te beginnen, is een barbecue zonder vlees even lekker en net zo snel klaar als een gewoon grillfestijn. Met deze tips in het achterhoofd tover je een heerlijk vegetarisch barbecuefeest op tafel.

Met vleesvervangers kan je eindeloos variëren op de barbecue. Het assortiment strekt zich uit van lekkere vegetarische worstjes tot heerlijke burgers, brochettes en nog veel meer. Voorzie voor je vegetarische barbecue ongeveer 150 gram vleesvervanger per persoon. Vermijd echter de gepaneerde soorten (zoals vegetarische schnitzels en nuggets). Die branden namelijk makkelijk aan op de grill.

Vegetarische burgers kan je daarentegen zeer goed roosteren op de barbecue. Gebruik hiervoor een bakje of een vel aluminiumfolie, of bak ze rechtstreeks op de plancha grill.

Zelf aan de slag met tofoe, seitan en kaas

Je kan ook zelf je vleesvervanger maken. Gekruide en gemarineerde stevige tofoe en seitan vallen niet uit elkaar als je er een brochette van maakt en nemen de smaak van grillkruiden of een pikante marinade zeer goed op. Probeer ook eens quornblokje in een papillot met wortellinten, preireepjes en witte wijn. Heerlijk met een slaatje of als verrassend bijgerecht.

Ook kaasliefhebbers kunnen hun lievelingsingrediënt op tal van manieren op de barbecue bereiden. Denk bijvoorbeeld aan een warme, smeuïge camembert of gesmolten feta met groentjes in een papillot. Daarnaast is haloumi de ster van de kaasbarbecue. Deze Cypriotische kaas smelt niet, waardoor je hem makkelijk kan grillen of aan een satéstokje kan prikken.

Gegrilde groenten op de barbecue

Boordevol smaak en lekker seizoensgebonden: groenten hebben al lang hun plekje veroverd op de grill. Gegrilde groenten zijn lekker in een vegetarische salade of als bijgerecht bij je barbecue. Iedere groente heeft zo zijn eigen bereidingswijze en gaartijd. Gril groenten met dezelfde gaartijd (aubergine, courgette, paprika, …) samen. Groenten met harder vruchtvlees (wortelen, venkelknollen, asperges, …) kook je best even voor.

Snij aubergines en courgettes in brede repen, paprika’s en prei in grove stukken en voorgekookte venkelknollen in kwartjes. Bestrijk ze met olijfolie en kruid met zwarte peper, grof zeezout, oregano, verse of gedroogde rozemarijn of cayennepeper. Bak ze daarna op een warme barbecue tot ze mooi gekleurd en al dente zijn. Gegrilde groenten zijn heerlijk bij kip, vis en vlees. Zeker het proberen waard!

Voeg je gegrilde groenten ook gerust toe aan een vegetarisch hoofdgerecht, met wat gegrilde haloumi, verkruimelde feta, mozzarellaballetjes, noten en zaden. Om duimen en vingers bij af te likken!