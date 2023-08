De reus van Antony Gormley in Flevoland: Op de grens van land en water

Een van de monumentale landschapskunstwerken die je verspreid over Flevoland vindt, is een stalen kolos die naar de horizon tuurt. Qua vorm knip­oogt de reus van Antony Gormley naar de vele elektriciteitsmasten in het gebied.

Een 26 meter hoge gigant kijkt uit over het Markermeer bij Flevoland. Al van ver zie je de hurkende kolos opdoemen, als een doorzichtig staalskelet. Hoe dichterbij je komt, hoe abstracter de constructie wordt. Ze bestaat uit meer dan vijfduizend profielen van thermisch verzinkt staal. Als je onder de sculptuur staat, kijk je binnen in een spinnenweb: een wirwar van buizen en moeren.

Exposure (2010) van Antony Gormley is een staaltje van technisch vernuft. Ook de locatie, een strekdam op de grens van land en water, is bijzonder. Automatisch kijken we mee met het beeld in de verte, over de uitgestrekte watervlakte. De wind waait door het stalen frame, bootjes zeilen geruisloos voorbij en op een pas aan­gelegd strandje wordt gezonne­baad. Wat verderop staan food­trucks in de rij, maar die mikken vooral op automobilisten die hier de 27 kilometer lange Houtribdijk opgaan.

Exposure is een van de negen landschapskunstwerken waar Flevo­land graag mee uitpakt. Het beeld van de hurkende man is populair op sociale media en groeide uit tot een beeldmerk.

Polderkunst

Het verhaal van de Nederlandse provincie is er een van inpoldering, een landwinningsoperatie op de voormalige Zuiderzee. We bevinden ons hier zowat drie meter onder de zeespiegel, in een gebied dat zestig jaar geleden aan de teken­tafel is ontstaan. De Rijksdienst IJsselmeerpolders, speciaal voor de operatie in het leven geroepen, telde behalve ambtenaren vooral ingenieurs en planologen. Bij het kunstmatige eiland hoorde ook polderkunst, vonden ze, grote kunst­opdrachten voor werken met enorme afmetingen.

Ze vonden inspiratie bij de land art, een van de hippe trends die overgewaaid kwam uit de Verenigde Staten. Land art draait om schaal en monumentaliteit. Ze zet in op heroïsche ingrepen in on­gerepte, uit­gestrekte natuur en op sublieme ervaringen waar je best wat voor over moet hebben. Het is kunst die uitnodigt tot een roadtrip.

In ­Nederland hadden grote tentoonstellingen zoals Op losse schroeven (1969) of Sonsbeek buiten de perken (1971) de weg gewezen naar kunst die zich ook buiten het ­museum kon afspelen. Zo kreeg de Nederlandse landschapskunst haar eigen poldervariant.

Observatorium van Robert Morris, dat in 1977 vanuit Sonsbeek overkwam, was het eerste van een reeks. Land Art Flevoland wordt intussen als een collectie gezien en beheerd, een openluchtmuseum dat nog ­altijd groeit. Latere kunstenaars pikten aan bij het thema. En bij de omgeving, die op zichzelf al één groot landschapskunstwerk is.

Voeten in het water

Gigantische buitenbeelden in de natuur zijn een handelsmerk van de Britse beeld­houwer Antony Gormley (70). Het bekendste is Angel of the North in Gateshead. Die sculptuur slaat sinds 1998 haar vleugels uit boven een voormalige mijnsite en werd het symbool van de wederopbloei van een volledige regio.

Het werk van Gormley draait volledig rond de menselijke figuur. Telkens neemt hij zijn eigen lichaam als maatstaf en vertrekpunt. De voorbije dertig jaar wisselde hij massieve, gietijzeren figuren af met transparante vormen, waarin we alleen de contouren van een lichaam waarnemen. Zo ontstonden architecturale werken, straffe staaltjes van ingenieurskunst, die ons observatievermogen prikkelen.

In strikte zin maakt Gormley geen land art. ‘Maar de secure uitlijning en de relatie met de bijzondere plek, doen Exposure wel aansluiten bij de stijlrichting’, zegt Martine Van Kampen, curator van Land Art Flevoland.

Gormley was onder de indruk van de ritmiek van akkers, kanalen en windmolens in de polders. In feite is het een artificieel landschap. Hij wil dat we nadenken over de maakbaarheid van de wereld, over de ­typisch Nederlandse drang om het gevecht met de zee aan te gaan en dijken op te werpen. Ook de modernisering van de Flevopolders zindert op de achtergrond mee. Qua vorm verwijst Exposure naar de windmolenparken en hoogspanningsmasten die er in ijltempo verrezen.

Gormley wilde geen sokkel voor het werk. Van Kampen: ‘Hij dacht vooruit, aan de stijgende zeespiegel en de klimaat­verandering. In het contract staat dat de sculp­­tuur niet verplaatst of aangepast mag worden. Als het water stijgt, zal de hurkende man met de voeten in het water belanden.’

Dit artikel verscheen eerder op vrijdag 17 juli 2020.