Voedselagentschap waarschuwt voor oosterse fruitvlieg

Het federaal voedselagentschap (FAVV) waarschuwt voor de oosterse fruitvlieg. Dat kleine zwart-gele insect, tussen 0,8 en 1 cm groot en met twee gele strepen aan de rand van het borststuk, een zwarte rand aan de vleugels en een T-vormig patroon op het achterlijf, komt uit tropische landen en kan hele fruit- en groenteteelten vernietigen. De vlieg is al sporadisch gesignaleerd in onder meer Frankrijk en Italië, maar dook onlangs ook op een fruitmarkt in Antwerpen op. Naar aanleiding daarvan verhoogt het FAVV de waakzaamheid. Het roept professionele groente- en fruittelers, maar ook particuliere tuiniers, op om het onmiddellijk te melden als ze zo’n vliegje aantreffen op hun gewassen. De vlieg is ongevaarlijk voor mens en dier, maar de larven verorberen wel het vruchtvlees van fruit, waardoor dat ongeschikt wordt voor consumptie.

Wie denkt een oosterse fruitvlieg gezien te hebben, wordt gevraagd een duidelijke foto op te sturen naar meldpunt@favv.be. (belga)