Tijdens de zomermaanden vraagt culinair redacteur Berten Vanderbruggen elke zaterdag aan een collega welke smaak of geur eeuwig verbonden is aan een vakantieherinnering. In ruil zoekt hij er een recept bij dat die sfeer opnieuw kan oproepen. Vandaag de laatste aflevering: de courgettebloemen die in Toscane als een totale verrassing op het bord van Michiel Snoeck belandden.

‘Fiori di zucca fritti. Zo stond het op de menukaart in onze agriturismo, die ene zomer in Toscane. Naar Italië trekken zonder veel meer dan “buongiorno” te kennen, was niet vanzelfsprekend. Gelukkig kon de bazin met wat Engels en veel gebaren uitleggen dat het om courgettebloemen ging. Ik vond het op slag de beste variant van de anders wat saaie groente.

De riante moestuin op het domein was me al meteen opgevallen. Ons zoontje van bijna twee was er ook wild van. Vertederd door zo’n blonde bambino met hemelsblauwe ogen voorzag de tuinier ons dan ook regelmatig van verse tomaatjes en courgettes. Maar dat je de bloemen ook gewoon kunt eten, wist ik nog niet.

Die tomaten probeer ik nu sinds een paar jaar zelf te kweken. En volgend jaar begin ik ook met courgettes. Hopelijk blijven er genoeg bloemen over om uit te groeien tot courgette.’

Michiel Snoeck,

Nieuwsmanager

Courgettebloemen, wie zelf geen moestuin heeft en dus niet heel de zomer courgettes van eigen kweek loopt uit de delen, komt deze gele schoonheden misschien wat minder vaak tegen. Maar de bloemen van de courgetteplant zijn wel eetbaar en worden maar al te vaak over het hoofd gezien. De vrouwelijke bloem groeit aan het vruchtbeginsel van de courgette, en heeft maar een korte bloeiperiode. Daardoor zijn de bloemen delicatessen, vooral klaargemaakt in mediterraanse landen. Vaak worden ze gevuld met kaassoorten of vis, of worden ze gefrituurd geserveerd. Italiaanse culinair auteur Ursula Ferrigno verzamelde in ‘Italiaanse keuken van Amalfi’ het beste uit Zuid-Italië, waaronder dit recept voor gefrituurde courgettebloemen: ‘Wanneer je zomers zelf courgettes in je tuin hebt groeien, zul je je verbazen over hun prachtige kleuren. Persoonlijk vind ik de bloemen lekker zoals ze zijn, maar je zou ze kunnen vullen met een mengsel van ansjovis en mozzarella en ze dan dichtvouwen en frituren voor extra smaak.’

Gefrituurde courgettebloemen

Voor 4-6 personen

7 g verse gist of 1 theelepel gedroogde instant gist

450 ml warm water

250 g Italiaanse ‘00’ bloem

2 eetlepels olijfolie

arachideolie, om te frituren

24 grote courgettebloemen

zeezout en versgemalen zwarte peper

citroenpartjes voor erbij

Bereiding

1. Los de verse gist op in een beetje water en laat 10 minuten staan. Gebruik je instant gist, meng deze dan met de bloem.

2. Meng de bloem, het water, de olijfolie, het gistmengsel, zout en peper met behulp van een garde om zo eventuele klontjes eruit te kloppen. Dek af en laat minstens 40 minuten staan totdat het gaat bubbelen (de precieze tijd hangt af van de omgevingstemperatuur). Roer de bubbels door het beslag.

3. Verhit ongeveer 8 cm arachideolie in een diepe pan tot een temperatuur van 180 graden. Je kunt dit controleren met een thermometer of door een stukje brood in de olie gooien: zodra het brood begint te knetteren, is de olie op temperatuur.

4. Verwijder de meeldraden van de courgettebloemen, dompel ze een voor een in het beslag en schud het teveel aan beslag eraf. Leg ze een voor een in de hete olie en bak goudbruin in 8 minuten (afhankelijk van de grootte van de bloemen). Draai ze één keer om. Er zouden ongeveer 4 bloemen tegelijkertijd in de pan moeten kunnen, dus je bakt ze in porties. Haal uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier.

5. Bestrooi met zout en serveer met de citroen die je kunt uitknijpen boven de bloemen voor extra smaak.

Dit recept komt uit ‘Italiaanse keuken van Amalfi’, uitgebracht bij Edicola Publishing.