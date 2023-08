Weer topmanager weg bij Bpost

Henri de Romrée, de ceo van de Noord-Amerikaanse activiteiten van Bpost, verlaat de groep op 15 september. De Romrée zou intern aangegeven hebben een andere job te gaan opnemen, maar het is niet bekend bij welk bedrijf. Onder de voormalige ceo van Bpost, Jean-Paul Van Avermaet, was De Romrée al eens opgestapt. Hij keerde toen terug naar McKinsey, het consultancybedrijf waar hij carrière maakte vóór naar Bpost te gaan. Na de (gedwongen) exit van Van Avermaet koos hij opnieuw voor Bpost.

De Romrée leidde in de VS het e-commercedienstenbedrijf Radial, een dochter van Bpost. Bij de halfjaarcijfers bleek dat Radial het lastig heeft.

De Romrée is nog financieel directeur geweest bij Bpost, het departement waaronder ook de kostprijsboekhouding viel. Maar zijn vertrek heeft ‘niets te maken met de lopende onderzoeken’, benadrukt Veerle Van Mierlo, de woordvoerster van Bpost.

In augustus maakte Bpost ook al het vertrek bekend van Kathleen Van Beveren, die als directielid de Europese e-commercediensten overzag. Het vertrek van Van Beveren had wel een link met de lopende onderzoeken. De ceo ad interim bij Bpost, Philippe Dartienne, nam al tijdelijk de taken van Van Beveren over en doet nu hetzelfde met De Romrée. Bpost zegt dat binnen enkele weken een nieuwe ceo wordt bekendgemaakt.(pdd)