Geen EK-finale voor Red Lions

De Belgische mannen zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het Europees kampioenschap hockey. In de halve finale moesten ze hun meerdere erkennen in Nederland, dat met 2-3 won.

De wedstrijd begon nochtans goed voor de Belgen, want na amper 1 minuut kwamen ze al op voorsprong, dankzij een doelpunt van Felix Denayer. De Lions haalden de rust met die 1-0 voorsprong, maar in het derde kwart knokten de Nederlanders zich naar een 1-2 voorsprong. Florent Van Aubel wist de stand echter snel weer in evenwicht te brengen. In een zenuwslopend slot slaagde Nederland er alsnog in het laken naar zich toe te trekken met een doelpunt van Duco Telgenkamp.

Weldra meer.