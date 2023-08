Wie tijdelijk Open VLD wil leiden, steek uw hand op!

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Geen race

De paardenrace die op 16 september zou plaatsvinden in Sint-Joost-ten-Node, is afgelast vanwege de controverse rond het evenement. Dat maakte de vzw Time For Others (TFO) vrijdag bekend. De organisatie meldt te zijn aangevallen en bedreigd. Donderdag nog riep Extinction Rebellion (XR) Animal op de race te blokkeren, omdat die strijdig zou zijn met het dierenwelzijn. Burgemeester Emir Kir (PS) riep vorige week nog op om naar de paardenrace te gaan kijken. ‘Mis deze unieke kans niet om de spectaculaire magie van de paardenrennen te beleven’, klonk het. Maar vorige vrijdag had ook Brussels minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) al gevraagd aan zijn administratie om uit te zoeken of de organisatie wel in orde was met de geldende normen. ‘Sinds 1986 is het expliciet verboden om een paardenkoers te organiseren op harde grond op het publieke terrein.’

Open race

Waarnemend Open VLD-voorzitter Tom Ongena wil dat het ledencongres in september kan kiezen uit meerdere kandidaat-voorzitters. Het tegendeel zou natuurlijk echt nieuws zijn. ‘Wij waren de eerste partij waar leden hun voorzitter kozen. We zijn trots op onze ledendemocratie. Daarom zal ik maandag aan het partijbureau voorstellen om tijdens het ledencongres een open voorzittersverkiezing te houden, waar meerdere kandidaten zich kunnen voorstellen en vervolgens de aanwezige leden het finale woord hebben’, zegt hij in De Tijd.

Het gaat om een tijdelijk mandaat, het voorzitterschap loopt tot aan de lokale verkiezingen van oktober 2024. Daarna wordt een volledig normale voorzittersverkiezing gehouden. Of er tegenkandidaten zullen opstaan, is dus nog af te wachten.

Betreurde race

TFO betreurt dat de paardenrace dan toch niet doorgaat. ‘Door een ongerechtvaardigde controverse is onze organisatie het doelwit geweest van aanvallen en bedreigingen’, zegt de vzw. ‘Deze gewelddaden zijn verwerpelijk. We betreuren het dat deze uitspraken zijn gedaan op basis van onvolledige en foutieve informatie.’ Volgens de organisatie hield de race wel degelijk rekening met dierenwelzijn en is ze geïnspireerd op een ‘eeuwenoude en populaire traditie, vooral in Vlaanderen’. Het asfalt zou bedekt worden met zand en langs het traject zouden dierenartsen en een hoefsmid aanwezig zijn.

Trage race

Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) heeft een proces-verbaal in de bus gekregen nadat hij eind juli op de John F. Kennedylaan in Zelzate door een rood licht was gereden, meer dan vier seconden nadat het licht op rood was gesprongen en het daarvoor al 5 seconden op oranje stond. Bizar genoeg reed Dewinter 33, gecorrigeerd zelfs maar 27 kilometer per uur. Waarom hij aan die slakkengang alsnog door het rood reed, is onduidelijk, maar Dewinter laakt het feit dat het parket de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid wil voor deze overtreding. Dewinter plaatste een screenshot van het proces-verbaal op X, het voormalige Twitter. ‘Het Gentse parket vraagt de opheffing van mijn parlementaire onschendbaarheid omdat … ik aan 27 km/per uur door rood licht ben gereden, zonder ongeval, zonder intoxicatie, zonder strafblad … niks! Na 42 jaar rijbewijs, sorry maar kan gebeuren. Een hele procedure terwijl boete ook had gekund en veel kosten zou besparen.’