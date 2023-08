Wat zou Jenni Hermoso gedacht hebben op het moment van De Kus?

De Kus. De Spaanse Kus. Het is een incident waarover we niet uitgepraat geraken. Wat ging er door het hoofd van voetbalster Jenni Hermoso op het moment dat de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales haar op de mond kuste? Collega Karlien Beckers probeert het zich in te beelden: ‘wtf!’

Ik kan me zo inbeelden met welk verdwaasd gevoel voetbalster Jenni Hermoso van dat podium afliep. Nog steeds breed euforisch lachend, hoofd naar beneden zodat niemand ziet hoe je mondhoeken naar beneden gaan terwijl zich een knoop in je maag nestelt. Eerst van verwarring - what the fuck just happened- naar boosheid: what the fuck. Uitroepingsteken!

Het regende kritiek toen Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalbond, het hoofd van de 33-jarige aanvalster met beide handen vastpakte om haar vol op de mond te kussen. Na een klopje op het middel mocht de 33-jarige voetbalster beschikken om met haar ploeggenoten de WK-winst te vieren.

Ik verwijt het mezelf meestal. Toch laat ik het achteraf vaak zo. Dat heeft vaak te maken met een oude gewoonte: ik noem het ‘een snelle scan’. Onbewust neem ik in dat soort situaties nota: hoe zitten de onderlinge relaties? Wie is wie? Is er iemand dronken? In mijn hoofd wordt alles heel snel in kaart gebracht. Vooral, wat de mogelijke consequenties kunnen zijn.

Misschien was dat ook wat door het hoofd van Hermoso ging toen ze, bij monde van de Spaanse voetbalbond reageerde dat het om ‘een spontaan gebaar van genegenheid en dankbaarheid’. Veel treffender vond ik dat andere zinnetje in die eerste verklaring, waarmee ze publiek en media vroeg er ‘niet te veel aandacht aan te besteden’: ‘We hebben een WK gewonnen, we zullen ons niet laten afleiden van wat belangrijk is.’

In die zin zit de crux van de hele zaak. Die zegt niks over of Hermoso het al dan niet aangenaam vond. Nee, zo blijkt achteraf uit een eigen verklaring (verrassing!). Maar het vertelt je iets over het waarom. Want ja, die kus gebeurt in een flits, voor je het weet is het moment voorbij. En toch merk ik dat het - bij mij althans- niet de volledige waarheid is. Iemand erop wijzen dat een aanraking, een opmerking, gedrag tout court ongepast is, daar zijn consequenties aan verbonden. Ik heb geen enkele scrupule wanneer ik uitga: een onbekende man op zijn plaats zetten doe ik in een vingerknip. Wat maakt het mij verder uit wat die man of omstaanders van mij denken. Maar die afweging wordt een pak lastiger wanneer die sociale context verandert: wat als het een collega is? Een vage vriend? Of erger: een vriend van vrienden?

Puur ongemak

Ik herinner me dat ik een keer op het verjaardagsfeestje van een vriend was. We waren mekaar wat uit het oog verloren, hadden terug meer contact en dus keek ik er enorm naar uit om met hem en zijn vrienden een fijne avond te hebben. Vanaf de eerste kusronde - ‘hallo, Karlien, en jij bent?’ - voelde ik me ongemakkelijk: meer bepaald bij één van zijn vrienden. Zijn handen net iets te laag om mijn middel, zijn mond net iets te ver van mijn wang richting lippen. Enthousiasme, dacht ik nog na die eerste kennismaking. Wat volgde was een hele avond vol van dat soort aanrakingen. Elke keer als we in hetzelfde groepje stonden of ik een drankje ging halen, dook hij weer op. Ongepaste mopjes, vervelende aanrakingen, de ganse avond heb ik hem zo goed en zo kwaad als het kon vermeden. Hem erop aanspreken deed ik niet. Want naast de irritatie gingen ook dit soort gedachten door mijn hoofd: ‘hoe goed is mijn vriend bevriend met hem? Is hij het soort man dat ruiterlijk, gegeneerd of verbaasd zijn gedrag bijstelt? Of gaat hij er een spel van maken? Hoeveel heeft hij gedronken? Verpest ik het verjaardagsfeestje? Of zelfs de herwonnen vriendschap? Kortom: is het ongemak mij de mogelijke consequenties waard? Ik kwam tot de conclusie van niet.

Achteraf was er die wrange nasmaak. Ik heb mijn vriend erop aangesproken (niet in het minst omdat ik toen besefte dat ook ik wou weten wat voor vlees ik in de vriendschapskuip had). Tot mijn verbazing gaf die schoorvoetend toe dat twee andere vriendinnen hem zowat hetzelfde relaas hadden gedaan. Tegenover mannelijke vrienden gebruik ik het nog steeds als ultieme voorbeeld dat er wel degelijk een grens is. Ja, die is vaag en ligt voor iedereen net iets anders, maar drie vrouwen op dezelfde avond, dat wil toch wat zeggen, fulmineer ik dan. Voor mezelf heb ik er ook een andere conclusie uit getrokken. Bewust of onbewust, willen of niet, ik was niet de enige vrouw die ‘een snelle scan’ deed die avond. Alle drie zijn we die avond na dezelfde overweging tot hetzelfde besluit gekomen: het is het niet waard.

Het is gissen, maar is dat ook niet wat Hermoso dacht: ‘Ik heb net een WK gewonnen. De hele heisa rond die kus, is het mij niet waard. Laten we het alsjeblieft hebben over de sportieve prestatie.’ Begrijp me niet verkeerd, ik ben blij dat ze een duidelijk standpunt inneemt. Maar of de voetbalbond haar nu onder druk zette om die eerste verklaring af te leggen of ze zelf geen zin had er op verder te gaan, ik begrijp haar aarzeling. Nee, Hermoso zal haar job er niet door verliezen. Maar net als coach Rubiales zal ze met het voorval geassocieerd blijven. De mediastorm zal gaan liggen, haar realiteit blijft achter. Van haar sociaal tot professioneel leven, er zullen voor- en tegenstanders zijn. Mensen die haar misschien anders zullen behandelen. Wat zullen dan de consequenties zijn?

Uiteraard moeten we dat soort van ongepast gedrag aan de kaak blijven stellen. Uiteraard moet iemand ‘nee’ kunnen zeggen. Uiteraard moeten we opschuiven richting maatschappij waarin dit in de eerste plaats niet gebeurt. Maar de wereld is niet zo zwart-wit.