Datalek op website van staatsbon

Sinds donderdag kan er ingetekend worden op de nieuwe staatsbon en daardoor was de website van het Agentschap voor de Schuld nog nooit zo populair. Donderdagnamiddag kreeg de website zelfs even te maken met technische problemen door de grote belangstelling.

Een ethische hacker liet echter aan VRT NWS weten dat er nog iets aan de hand was met de website. Na verder onderzoek bleek dat er een datalek zat in de tool die mensen gebruiken om in te tekenen op de nieuwe staatsbon. In de velden waar de naam, geboortedatum en postcode moeten ingevuld worden, kon je de gegevens van eender welke Belg invullen. Je kreeg dan de adresgegevens van die persoon te zien en soms zelfs ook de naam van de wettelijke partner.

Veiligheidsproblemen met bankgegevens waren er niet, maar het was wel een groot privacyprobleem. VRT NWS bracht het Agentschap voor de Schuld op de hoogte en zij gingen meteen aan de slag. Na enkele uren was het probleem opgelost, aldus het agentschap.