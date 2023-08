Directeur British Museum neemt ontslag

Hartwig Fischer is niet langer directeur van het British Museum. Hij had voor de zomer al aangekondigd dat hij zijn contract, dat tot het voorjaar van 2024 liep, niet zou uitdoen. Maar een rapport over de voddige manier waarop het museum vermoedens van diefstal heeft aangepakt, maakte zijn positie onhoudbaar.

De kunsthandelaar Ittai Gradel had het museum in 2021 verwittigd dat er objecten uit het museum te koop werden aangeboden. Na een kort onderzoek liet Fischer weten dat alles in orde was. Maar vorige week werd de curator van de befaamde Griekse collectie van het museum, Peter John Higgs, ontslagen. Fischer zei toen, na bijkomende kritiek van Gradel, dat hij niet alles had verteld wat hij had ontdekt.

‘Het is overduidelijk dat het British Museum niet zo krachtig heeft ingegrepen als het had moeten doen toen het in 2021 werd gewaarschuwd’, schrijft Fischer nu. ‘De verantwoordelijkheid voor dit falen moet bij de directeur worden gelegd. Ik wil ook mijn oprechte excuses aanbieden over de opmerkingen die ik deze week over Dr. Gradel maakte, en trek die opmerkingen terug.’

De raad van bestuur van het museum, onder leiding van de voormalige minister van Financiën George Osborne, heeft het ontslag ondertussen aanvaard. ‘Niemand trekt Hartwigs integriteit in twijfel’, zei Osborne. Hij voegde eraan toe dat Fischer ‘eervol’ zijn fouten heeft toegegeven, en dat de raad nu zo snel mogelijk de problemen moet aanpakken. (isg)