Griekse bosbranden grootste in jaren voor Europa

Een blusvliegtuig laat water vallen boven een bos in de buurt van Alexandropoulis in het noorden van Griekenland. — © afp

Volgens metingen van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus zijn de bosbranden in het noordoosten van Griekenland de grootste in jaren op Europees grondgebied. Diezelfde branden kostten al 18 migranten het leven.

Het noordoosten van Griekenland wordt al bijna een week geteisterd door hevige bosbranden. Een gebied van 77.262 hectare was op vrijdag afgebrand of stond nog in brand in de buurt van de stad Alexandropoulis, vlak bij de Turkse grens. Dat rapporteert Copernicus op X. Het aardobservatieprogramma van de EU gebruikt zijn satellieten om bosbranden te monitoren. De branden zijn volgens Copernicus de grootste die Europa de voorbije jaren te verwerken kreeg.

De Griekse overheid ontruimde verschillende dorpen in de omgeving en ook een ziekenhuis moest zijn patiënten in allerijl via het water evacueren. Pavlos Marinakis, een woordvoerder van de Griekse overheid, meldt volgens Reuters dat de Griekse brandweer sinds vorige vrijdag al 517 bosbranden moest bestrijden. ‘De combinatie van hoge temperaturen, droogte en wind creëren jammer genoeg de ideale omstandigheden voor extreme bosbranden’, zei Marinakis nog.

In de gebieden die door de branden getroffen zijn, werden al negentien doden geteld. Achttien van hen zouden migranten zijn. De verkoolde lichamen werden gevonden op een pad door het bos van Dadia dat migranten vaak gebruiken om de Grieks-Turkse grens over te steken en zo Europa binnen te raken.

De Europese Unie steekt een handje toe bij het blussen. Dinsdag stuurde de EU onder het rescEU-programma vijf blusvliegtuigen en een helikopter naar Griekenland. De EU schoot Griekenland ook in juli te hulp, toen gebieden op Rhodos, Corfu en rond Athene in brand stonden. Een brand die dinsdag uitbrak in de buurt van Athene is inmiddels onder controle. ‘Het is een erg lastige zomer’, besloot Marinakis.