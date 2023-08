Relaxed tafelen als ambitie

ONSLOW Jeruzalemstraat 53 8000 Brugge tel. 050/68.09.75 onslowbrugge.be

Twaalf jaar lang kookte Lieven Vynck (41) in een restaurant dat zijn voornaam droeg, nu heeft hij een nieuwe zaak geopend die genoemd is naar een personage uit de Britse comedyserie Keeping up appearances. Naar eigen zeggen is het een restaurant dat even relaxed en onconventioneel is als Onslow, maar dan zonder diens slonzigheid. Dus ben je hier ook welkom zonder reservering, zelfs om gewoon iets te drinken, binnen of op het terras. De spijskaart bestaat niet zoals gebruikelijk uit voor-, hoofd- en nagerechten, maar uit een reeks schotels van tapa’s tot een voldragen hoofdgerecht en alles daartussen. Je kunt ze bestellen op je eigen ritme en in de volgorde die je wil. Van zo’n concept word ik altijd instant gelukkig. Wat nog versterkt wordt door het onthaal en de bediening van Vyncks echtgenote en haar equipe, voor wie de kunst van de gastvrijheid wel aangeboren lijkt. De muziek is hier bovendien steengoed, ik sla er spontaan van aan het shazammen. Maar de plicht roept, ik dien mij nu in opperste concentratie te wijden aan het werk dat mij wacht. Hopelijk weet de chef ook nog wat werken is, in tegenstelling tot de luie Onslow uit de tv-serie.

© Daniel Lavrovski

Voor de Taggiasca olijven (5 euro) en de fuet, een droge worst uit Catalonië (8 euro), hoeft hij alvast niets te doen. De dunne, lange ­fuet komt tot mijn verrassing in zijn geheel op tafel, samen met een mes. De rest krijg ik achteraf netjes verpakt mee naar huis. Daar ga ik hem nog enkele weken laten drogen, want hij is nog te jong en te vochtig.

Intussen heb ik uit de korte maar interessante wijnkaart een syrah geplukt van de uitstekende wijnmaker David Reynaud (51 euro). Die zal moeiteloos alle verschillende gerechten en smaken aankunnen, zelfs de gerookte sardines die naar mijn smaak te zout uitvallen, wat gelukkig deels geneutraliseerd wordt door het frisse krokante slaatje van venkel en rode ui bovenop (16 euro).

Volkomen geslaagd is dan weer de pissaladière, een Provençaalse pizza, met een lichte, fijne, knapperige deegbodem en een goed gedoseerde spannende smaakschakering tussen het zoet van de gebakken ui, het zout van de ansjovis, en het zachtbittere van de olijven (15 euro). Meer van dat, Onslow! Ik word op mijn wenken bediend: de pulpo met aardappel, kikkererwt en gerookt paprikapoeder is een gerecht in Spaanse stijl dat mij helemaal kan bekoren, vooral omdat de kwaliteit van de aardappel zo goed is, en de chef het delicate gaarproces van de octopus goed beheerst (24 euro). In de Thaise keuken lijkt de chef minder bedreven: het is niet door babymaïs, sojascheuten, ­rode ui en plakjes rundsvlees in een zoetzure vinaigrette te drenken dat je een geslaagde Thai beef salad bekomt. Zeker niet als het vlees zodanig rauw is gebleven dat het moeilijk te snijden en te kauwen is (24 euro). Better next time, Onslow!

