Verdachten bedreiging Pim Lammers verschijnen volgende week voor rechter

De bedreigingen gingen over Trainer, een verhaal dat Pim Lammers in 2015 uitbracht over een relatie tussen een tienerjongen en zijn voetbaltrainer. Passages daaruit gingen rond op sociale media, en de bedreigers beschuldigden Lammers van pedofilie.

Vijf verdachten moeten daarom volgende week voor de politierechter in Utrecht verschijnen. Dat meldt het persbureau ANP. Het openbaar ministerie geeft geen verdere details, behalve dat de vijf verdachten voorkomen voor de (online) bedreiging en belediging van ‘een en hetzelfde slachtoffer.’

Lammers trok zich in februari terug als auteur van het Kinderboekenweekgedicht. ‘Een gedicht schrijven is mij geen doodsbedreigingen waard’, zei hij toen. ‘De aantijgingen over mij zijn pertinent onwaar en ik heb dan ook aangifte gedaan.’

Lammers was in 2018 de jongste winnaar ooit van een Zilveren Griffel, voor zijn prentenboek Het lammetje dat een varken is.