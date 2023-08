Mike Teunissen wint koninginnenrit Renewi Tour, Tim Wellens nieuwe leider

Mike Teunissen heeft de koninginnenrit in de Renewi Tour van Aalter naar Geraardsbergen gewonnen. In een groepje van acht man reed Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) weg van zijn medevluchters. Hij haalde het voor Tim Wellens en Axel Zingle. Wellens, die de laatste kilometers met een leeglopende band moest afwerken, neemt de leiderstrui over van Joshua Tarling.

Bij de aanloop naar de Muur van Geraardsbergen trok Tim Wellens stevig door. Hij zag dat leider Joshua Tarling ver achteraan zat in het peloton en rook zijn kans om de leiderstrui in het klassement over te nemen. Hij kreeg met Florian Vermeersch, Fred Wright, Arnaud De Lie en Yves Lampaert interessante pionnen mee. Wellens had echter bloed geroken en trok solo door. Net na de Muur lag namelijk de groene kilometer waar negen bonificiatieseconden voor het rapen lagen.

Leegloper

Net op het moment dat Wellens doortrok, reed de renner van UAE Team-Emirates vooraan lek. Onze landgenoot wilde echter koste het kost de bonificatieseconden grijpen en reed door op zijn leegloper. Dat loonde uiteindelijk, want Wellens pakte die negen bonificatieseconden, waarna acht renners terug kwamen aansluiten. Een interessant gezelschap met daarbij Hirschi, Florian Vermeersch, De Lie, Lampaert en Zingle.

In het peloton werkten Lidl-Trek en Ineos-Grenadiers zich te pletter. Zij hadden natuurlijk de boot gemist en probeerden het op die manier goed te maken. Voorin bleef Tim Wellens nog altijd met zijn leegloper doorrijden, omdat nu nog wisselen fataal kon worden voor zijn kansen op de leiderstrui. Tim Wellens reed met speciale tubeless banden. Zo stond hij nooit helemaal lek en kon hij verder rijden. Dat is weliswaar met een band met veel minder druk. Wellens bleef daarom achteraan de kopgroep hangen, waar Florian Vermeersch het tempo verhoogde, met ploegmaat Arnaud De Lie comfortabel in zijn wiel.

Teunissen met het initiatief

Het peloton, met Alpecin-Deceuninck en Lidl-Trek op kop, probeerde het gat op de acht koplopers nog te dichten, maar de mannen van Lotto-Dstny probeerden dat kopwerk meerdere keren te verstoren. Dat lukte uiteindelijk ook, want het uitgedunde peloton – waar Joshua Tarling al niet meer bij zat – keerde net niet meer terug. De acht vluchters voorin zouden gaan strijden om de zege.

Bij het binnenrijden van Geraardsbergen schoof Mike Teunissen subtiel naar rechts op de weg om dan een snedige aanval te plaatsen. Hij stond het verst in het klassement en dus liet de rest hem gaan. Enkel Marc Hirschi snelde er nog achteraan, maar de vogel was gaan vliegen. Op de steile wegen in Geraardsbergen kwam hij als eerste over de meet, Tim Wellens snelde op zijn leegloper nog naar een knappe tweede plek én belangrijker: de leiderstrui. Axel Zingle werd derde, Arnaud De Lie plots nog vijfde, nadat hij eerder had moeten lossen.