‘De verleiding is groot, maar dan castreert mijn vrouw me’

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken, vanuit Riga in Letland tot aan de voordeur van minister Vincent Van Quickenborne. En van Jean-Marie Dedecker tot Jean-Marie Dedecker via Jean-Marie Dedecker. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Als ik heel eerlijk ben, dan zeg ik: “Ik ben het beu”. Niet het werk op zich, maar alles errond. Dat tast je aan op den duur.’

Het Laatste Nieuws mocht Bart De Wever (N-VA) opzoeken tijdens zijn vakantie in Letland. Ver van huis wordt een mens eerlijker. Maar dit was misschien iets te eerlijk op minder dan een jaar voor de verkiezingen.

‘Ik voorspel niet veel goeds voor de volgende verkiezingen.’

Hetzelfde interview met de populairste politicus in Vlaanderen. Hij is het niet alleen beu (wanneer hij eerlijk is), hij verwacht ook niet veel goeds van die stembusslag. Ga met zo’n man maar de campagne in.

‘Vaak wordt mijn humor misbegrepen.’

Opluchting alom. Bart De Wever meende het allemaal niet. Het was maar om te lachen en De Standaard (nog steeds zijn lievelingsblad) had het alweer niet door.

Bart De Wever. — © dba

‘Als je elke aardbewoner een vierkante meter geeft, past de wereldbevolking in West- en Oost-Vlaanderen.’

Tijd voor een andere toppoliticus. Jean-Marie Dedecker heeft geen angst van de opwarming van het klimaat en de bijbehorende migratiegolven vanuit het onleefbare zuiden, vertelt hij aan Humo. Iedereen krijgt van hem een vierkante meter leefruimte. Voorwaar een mooie campagnebelofte.

‘En wanneer is een gebied onleefbaar? In Texas en Dubai is het snikheet, maar dankzij airco kun je er perfect overleven.’

Trouwens, onleefbaar? Die sloebers in de Sahel moeten gewoon de airco aanzetten.

‘De verleiding is groot om het te doen, maar dan zal ik met één oog open moeten slapen, want mijn vrouw castreert me.’

Het aantal interviews dat Jean-Marie Dedecker al mocht rondstrooien om net niet te zeggen dat hij Lijst Dedecker herlanceert, is schier eindeloos. En ook in Humo wou hij het deze week nog niet gezegd hebben. Begrijpelijk dat hij aarzelt. Hij zal er een hoge prijs voor moeten betalen.

‘Mijn zoon Dimitri staat ook te popelen. Ik heb altijd gezegd dat ik hem zou onterven als hij in de politiek stapt.’

Het wordt daar wat ten huize Dedecker. Vader zonder ballen en zoon onterfd. En dat allemaal voor de politiek. Maar zoon Dedecker wordt wel degelijk in stelling gebracht. Pour la petite histoire: Dedecker vond vroeger dat er te veel zoontjes door hun vader of grootvader werden gelanceerd in de liberale partij (De Gucht, De Croo, De Clercq).

‘Ik wil van Middelkerke het Saint-Tropez van België maken, met palmbomen op de zeedijk, dolfijnen die voorbijzwemmen en verse inktvis op tafel.’

Toch nog even naar vader Dedecker die in Humo zijn toekomstdroom uitlegt. U begrijpt dat hij het akkoord van Parijs, dat de opwarming wil beperken tot anderhalve graad, maar niks vindt.

‘De combi is de veruitwendiging van onze job, het is een symbool. We vinden dat ronduit triestig dat men daartegen urineert.’

Niet alleen huisvrouwen hebben het gehad met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Ook de politie is boos nadat enkele gasten van de minister (tijdens zijn verjaardagsfeestje) tegen de politiewagen aan Van Quickenbornes voordeur hadden geplast.

Dit is niet de getroffen combi, aangezien dát voertuig nog door gespecialiseerde labo’s op DNA-stalen wordt gecontroleerd. — © mvl

‘De minister was bij de vermeende feiten niet aanwezig en was hiervan niet op de hoogte.’

Het kabinet van de minister probeerde de gemoederen te sussen door de plaspauze van de gasten te veroordelen. Bovendien hadden de vrienden van de minister hem niet op de hoogte gesteld van het feit dat de toiletten ten huize Van Quickenborne allemaal volzet waren en dat er dus op de oprit zou worden geplast.

‘Ik kan toch mijn stoelgang niet regelen met een timer?’

Neen, neen. Dit is geen citaat van een verjaardagsvierder die ook iets had achtergelaten aan de politiecombi. Dit is gewoon een anonieme pendelaar die boos is omdat de NMBS de toiletten van het station van Kortrijk sluit als er geen toiletdame aanwezig is (in Nieuwsblad).

‘In Kortrijk zijn er heel wat openbare toiletten. Om een actueel overzicht te krijgen en specificaties per toilet terug te vinden, raden we u aan om de app HogeNood te downloaden.’

Als u zich nu afvraagt of u nog wel naar Kortrijk durft te gaan voor een bezoek aan de historische stad of voor een feestje bij Van Quickenborne, weet dan dat Kortrijk een goeie app heeft die u helpt.

‘Heel eerlijk, ik had het me allemaal leuker voorgesteld.’

Dit zou natuurlijk de reactie kunnen zijn van een van de gasten van Vincent Van Quickenborne na het feest (of na dé daad). Of van u, die net deze rubriek heeft gelezen. Maar het is gewoon de vriendin van Herman Brusselmans die in Story laat weten dat van de veertien baby-shifts Herman er ongeveer twee voor zijn rekening neemt.