Voorzitter Spaanse voetbalbond weigert op te stappen nadat hij speelster ongewenst kuste: ‘De kus was met wederzijdse toestemming’

Luis Rubiales weigert op te stappen als voorzitter van de Spaanse voetbalbond nadat hij een speelster tijdens de WK-finale voor vrouwen van zondag kuste. ‘Het valse feminisme is een grote plaag in dit land.’

‘Ik zal niet opstappen, ik zal tot het einde gaan.’ Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalbond RFEF, weigert op te stappen nadat hij in het oog van een mediastorm belandde. ‘Ik heb al uitgelegd dat de kus met wederzijdse toestemming was. Denken ze dat dat deze heisa verdient? Verdient dit mijn ontslag? Wel, ik zal jullie iets zeggen: ik zal niet opstappen.’ Dat meldde hij tijdens een persconferentie op vrijdag. Na de finale van het WK vrouwenvoetbal waar Spanje de titel mee naar huis nam, kuste hij middenvelder Jenni Hermoso vol op de mond. De 33-jarige speelster liet al snel weten dat dat haar niet aanstond en ondanks riep later op om maatregelen te nemen zodat speelsters beschermd worden tegen ‘onacceptabele gedragingen’.

‘Die kus, wat eigenlijk meer een zoentje was, was spontaan, wederzijds, euforisch en met toestemming’, stelde hij. ‘Het verlangen dat er in die kus zat, was hetzelfde soort verlangen als ik gehad zou hebben bij een kus aan een dochter. Er is hier geen sprake van een machtspositie.’

Hij stelt dat zij het was die hem van de grond tilde waardoor ze bijna tegen de grond zouden zijn gegaan. ‘Het valse feminisme is een grote plaag in dit land. Dit is een karaktermoord, dit gaat niet over rechtvaardigheid’, voegde hij eraan toe. Hij gaf toe dat hij verontschuldigingen had moeten vragen ‘voor de omstandigheden waarin de kus plaatsvond’, maar zei ook: ‘Geloven jullie deze farce? Ik zal me wel verdedigen in de rechtszaal.’

Onvoorwaardelijke vergeving

Wat betreft het incident waarbij hij naar zijn geslachtsdelen greep terwijl hij tijdens de match stond te supporteren, vroeg hij om ‘onvoorwaardelijke vergeving’ aan alle betrokkenen, waaronder ook de Spaanse koningin en de kroonprinses, bij het begin van de voorstelling. ‘Ik raakte zo opgewonden dat ik de controle verloor’, stelde hij. Hij herhaalde ook nog eens dat hij onschuldig is voor de verdenkingen van fraude die hem al een tijdje achtervolgen.

Al heel snel kwam er reactie. ‘De lijst met vrouwen en mannen die lastiggevallen zijn door Luis Rubiales in deze jaren is te groot en het moet stoppen’, postte Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse competitie La Liga op Twitter. Yolanda Diaz, de Spaane vicepresident die eerder ook al om zijn ontslag vroeg, stelde op hetzelfde platform dat Rubiales nog steeds niet beseft wat hij gedaan heeft. ‘Hij moet zo snel mogelijk opstappen en ons deze schande besparen’, klinkt het.