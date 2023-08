Profrenner Tijl De Decker (22) overleden na ongeval op training

Renner Tijl De Decker, die eerder dit jaar Parijs-Roubaix bij de beloften won, is op 22-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn team Lotto Dstny vrijdag bekendgemaakt.

De Decker werd woensdag naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval op training. ‘Het team is geschokt door dit nieuws en stuurt al zijn liefde en gedachten naar Tijls familie en dierbaren in deze ongelooflijk moeilijke tijd’, meldt Lotto Dstny.

Op training smakte De Decker hard tegen de achterkant van een auto. Zwaargewond werd hij naar het ziekenhuis van Lier gebracht, waar hij een operatie onderging. Later op de dag werd hij overbracht naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Daar werd De Decker verder onderzocht.

‘Het ongeval vond plaats op de openbare weg, buiten het centrum’, zei Magalie Derboven, woordvoerster van politie Lier. ‘Daarbij is de fietser zwaargewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is nu afwachten hoe zijn toestand evolueert. Een verkeersdeskundige van het parket is ter plaatse gekomen, er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Ik kan bevestigen dat er een personenwagen bij het ongeval betrokken was.’

Tijl De Decker reed dit seizoen nog bij de beloften, maar zou volgend seizoen prof worden bij Lotto Dstny. In april pakte hij met de overwinning in Parijs-Roubaix zijn belangrijkste zege tot nog toe. Afgelopen zondag werd hij vierde op het BK voor beloften.