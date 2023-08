Nationaal Crisiscentrum wordt ingeschakeld om overlast Brussels Zuidstation aan te pakken

‘Hoewel de situatie rond het Brusselse Zuidstation al jarenlang gebukt gaat onder problemen van overlast, diefstallen, druggebruik … is het onveiligheidsgevoel bij reizigers en directe omwonenden nu alarmerend’, laten premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) weten in een gezamenlijk persbericht. Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) van de federale overheid zal de coördinatie op zich nemen om de overlast in en rond het Zuidstation aan te pakken. ‘Omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangaf ondersteuning nodig te hebben’, klinkt het mild in het persbericht.

Achter de schermen klinkt grote frustratie, omdat Rudi Vervoort (PS) laat begaan en zelf het heft niet in handen neemt. Temeer omdat de Brusselse minister-president na de zesde staatshervorming de bevoegdheid heeft gekregen om het Brusselse veiligheidsbeleid te coördineren. Daarvoor werd Safe Brussels opgericht. Dat is geen overbodig luxe, aangezien de grenzen van de Brusselse gemeenten en politiezones kriskras door elkaar lopen. Zo ligt het Zuidstation in verschillende Brusselse gemeenten. Ministers-presidenten van de andere regio’s hebben die bevoegdheid trouwens niet. In Brusselse regeringskringen klinkt ook ergernis over de ‘minimalistische invulling’ die Vervoort geeft aan die coördinerende veiligheidsbevoegdheid. De onzichtbare Vervoort steekt schril af tegenover Brussels burgemeester Philippe Close (PS), die allerlei oplossingen voorstelt om de problematiek aan te pakken.

Pingpongen met verantwoordelijkheden

Die coördinatie zal gebeuren op drie assen. Een eerste is de aanpak van de criminaliteit in en rond het stationsgebouw. De federale en lokale politie, en ook de dienst Vreemdelingenzaken en de veiligheidsdiensten van de NMBS worden samengebracht. Er komt een actieplan, maarde premier en de minister van Binnenlandse Zaken beloven ook op korte termijn operationele initiatieven. Een tweede as is gericht op de zorg van daklozen, hulpbehoevenden en drugsverslaafden, en de openbare netheid van het gebied. Ook hier weer willen ze alle betrokken diensten samenbrengen. De derde as gaat over aanpassingswerken aan de infrastructuur in en rond het stationsgebouw die de veiligheid moeten verhogen. Denk aan extra verlichting en camera’s.

De federale regering hamert erop dat het crisiscentrum zal optreden als coördinator, zonder daarbij in de plaats te treden van de bevoegde diensten. Met andere woorden, het Nationale Crisiscentrum helpt, maar de verantwoordelijkheid blijft bij de Brusselse regering liggen.

Door die Brusselse verantwoordelijkheid liep de communicatie over de plannen vertraging op. Het was de bedoeling om vrijdagvoormiddag te communiceren over de coördinerende rol van het Nationaal Crisiscentrum, maar Vervoort wou per se dat de federale overheid minstens medeverantwoordelijk zou zijn. Nadat de plannen tussen premier De Croo en minister-president Vervoort donderdagavond werden afgesproken, deed die laatste opnieuw moeilijk, vlak voor de publicatie van het persbericht. Uiteindelijk is alles bij het oude gebleven en gaat de federale hulp niet verder dan een coördinerende rol.

In een quote laat Vervoort wel verstaan dat ‘elke institutionele actor zijn verantwoordelijkheid opneemt: de federale regering en gemeenten met hun politiezones in de strijd tegen de drugscriminaliteit, de federale regering voor het gezondheidsbeleid en migratiebeheer, en het Gewest en de gemeenten op het gebied van sociale-en gezondheidsdiensten en netheid. Hij legt dus heel veel verantwoordelijkheid bij het federale niveau en maakt geen gewag van zijn veiligheidsbevoegdheid.