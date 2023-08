Timothy Herman naar finale speerwerpen, Merel Maes uitgeschakeld in hoogspringen

Speerwerper Timothy Herman (32) heeft zich vrijdagochtend geplaatst voor de finale op het WK atletiek in Boedapest. De achttienjarige Merel Maes is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale in het hoogspringen.

Herman lukte in de B-groep een worp van 80,11 meter bij zijn tweede poging, nadat hij de speer bij zijn eerste poging 73 meter ver had geworpen. Een derde worp volgde niet meer toen duidelijk was dat de finaleplek binnen was.

Top twaalf of een worp van minstens 83 meter was vereist voor een stek in de finale. Herman eindigde in de kwalificaties op de elfde plaats.

Op 13 mei verbaasde Herman de atletiekwereld met een worp van 87,35m, een Belgisch record, een verbetering van zijn persoonlijk record met bijna zeven meter en wereldwijd de op drie na beste worp van het jaar. Sindsdien slaagde hij er wel niet meer in die afstand te benaderen. De finale vindt zondag plaats vanaf 20.15 uur.

Eén misser te veel voor Maes

In groep B van het hoogspringen bij de vrouwen wipte Merel Maes bij haar WK-debuut meteen over 1,75m, 1,80m en 1,85m. Op 1,89m was ze succesvol bij haar derde poging. 1,92m bleek te hoog gegrepen. Haar persoonlijk record bedraagt 1,93m.

Voor een finaleplaats was een sprong over 1,94m nodig of een notering in de top twaalf in de kwalificaties. Slechts acht atleten raakten over 1,92m. Indien Maes een misser minder had laten optekenen op 1,89, dan had ze zich weten te plaatsen voor de finale. Uiteindelijk werd ze zeventiende.

In aanloop naar haar eerste internationale kampioenschap bij de senioren benadrukte Maes dat ze in Boedapest wou ‘leren en ervaring opdoen’.