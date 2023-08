Transportbusjes botsen voor halve finale 200 meter op WK: topspurter krijgt glas in oog

Op het WK atletiek in Boedapest zijn twee transportkarretjes met elkaar gebotst voor aanvang van de halve finale op de 200 meter. De Jamaicaanse topatleet Andrew Hudson kreeg rondvliegend glas in het oog en kon zich achteraf niet plaatsen voor de finale. Hij werd wel opgevist door de wedstrijdjury.

Omdat Hudson verzorging nodig had, kwam zijn heat pas als laatste aan de beurt. Hudson, die tijdens de finale wazig zag door zijn verwonde oog, werd daarin vijfde in 20.38 en was daarmee officieel uitgeschakeld. De wedstrijdscheidsrechter besloot de onfortuinlijke sprinter echter alsnog te laten starten in de finale.

Ook de Amerikaanse topspurter Noah Lyles zat ook Min het busje, maar hij liep geen verwondingen op. De tweevoudige wereldkampioen, eerder dit WK al goed voor goud op de 100 meter, plaatste zich wel voor de finale van de 200 meter.

Bij het ongeval viel ook een vrijwilliger van de organisatie uit één van de busjes. Hij moest nadien verzorgd worden.

