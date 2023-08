Hevige onweersbuien veroorzaken overlast, crèche geëvacueerd in Zoutleeuw

Felle onweersbuien met een rist bliksemschichten en hevige regenval hebben vrijdagmorgen wateroverlast veroorzaakt in Limburg. En er zijn nog meer dreigende wolken naar de provincie onderweg. Eerder was Oost-Brabant aan de beurt en donderdagavond was er wateroverlast in de Westhoek .

In Zoutleeuw in Vlaams-Brabant is een crèche geëvacueerd moeten worden omdat er water binnenliep. De 40 à 50 kinderen van het kinderdagverblijf in Zoutleeuw worden opgehaald door hun ouders. Ook in een school in de gemeente is water binnengedrongen. ‘We bekijken met de crisiscel de kritische punten in de gemeente en proberen het water zo veel mogelijk weg te pompen’, laat burgemeester Guy Dumst weten.

Ook vanuit Landen en Tienen komen oproepen bij de brandweer binnen vanwege de wateroverlast: het gaat vooral om ondergelopen kelders. De brandweerkorpsen van de hulpverleningszone Zuidwest Limburg kregen vrijdagochtend al meerdere tientallen oproepen te verwerken. Zo werden onder meer Gingelom, Sint-Truiden en Alken getroffen. Ook in Genk en Maasmechelen doken moeilijkheden op.

In Oost-Brabant startte de dag met hevige regen, hier en daar vergezeld van donder en bliksem. Op sommige plaatsen leidde dat tot wateroverlast. De oproepen die de brandweer binnenkreeg, gingen vooral over riooldeksels die in straten omhoog waren gekomen. Het merendeel van de oproepen kwam uit de regio Overijse.

Gisteravond trok ook al een onweer over de Westhoek. Er waren blikseminslagen in de streek rond Diksmuide en in Boezinge liepen enkele kelders en garages onder water.

In de loop van vrijdagnamiddag zou het vanuit het westen droger moeten worden met meer opklaringen.