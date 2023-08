‘Dune: part two’ uitgesteld door acteursstaking

Timothée Chalamet in Dune: part one. — © ap

Het langverwachte vervolg Dune: part two met Timothée Chalamet komt niet langer op 1 november in de zalen. Omwille van de aanhoudende acteursstaking is de release uitgesteld naar maart 2024.

Warner maakte zopas bekend dat het de release van Dune: part two met bijna een half jaar vertraagt. In plaats van de eerste week van november komt het geanticipeerde vervolg op de bejubelde scifi-film van Denis Villeneuve pas midden maart volgend jaar in de zalen. De reden ligt voor de hand: de aanhoudende acteursstaking.

Omdat de acteurs door de staking geen promo mogen voeren, ziet de studio af van het geplande releasemoment. Als een verrassing komt dat nieuws niet. Warner stelde ook al Challengers uit, de speelse tennisfilm met Zendaya. Eerst zou die het filmfestival van Venetië openen, dat volgende week start. Midden september zou de film vervolgens in de zalen komen. Maar de studio trok de film terug en liet weten Challengers pas einde april 2024 te zullen uitbrengen.

Met Dune: part two haalt het een van de grootste blockbusters uit de najaarskalender. Dune, het eerste deel, kwam twee jaar geleden in de zalen en bracht ruim 400 miljoen dollar op.

Sony

Warner is niet de eerste speler die zijn filmreleases herschikt. Ook Sony duwde de release vooruit van enkele titels die commercieel dreigden te floppen als de grote namen uit de cast zich van alle pers zouden onthouden. Zo zou Drive-away dolls, een komische roadmovie van Ethan Coen met Matt Damon, aanvankelijk begin oktober uitkomen, net als Kraven the hunter met Russell Crowe. Sony stelde nu beide releases uit naar volgend jaar, respectievelijk februari en augustus.

Het toont aan dat er bij de studio’s weinig hoop heerst over een nakende uitkomst tussen hen en de acteurs- en scenaristenvakbond. De staking is al sinds het begin van de zomer aan de gang. Er wordt onderhandeld over betere voorwaarden, onder meer nadat het streamingmodel aan hun inkomsten was gaan vreten. Donderdag liet de scenaristengilde nog weten dat het meest recente voorstel van de studio’s ‘nog niet goed genoeg’ was. Die reactie kwam er een week nadat ze met de bonzen van de grote studio’s rond de tafel had gezeten.