Eerste ‘combiplasser’ meldt zich bij politie na incident tijdens verjaardagsfeestje Van Quickenborne

Een van de drie protagonisten van het uit de hand gelopen verjaardagsfeestje bij Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft zich donderdag via zijn advocaat gemeld. Het parket is van plan om de minister van Justitie desnoods zelf te verhoren.

‘Degoutant’ en ‘respectloos’, reageerde Vincent Van Quickenborne woensdagavond via de sociale media op de handelingen van drie van de gasten op zijn verjaardagsfeestje. Toen ze in de nacht van 14 op 15 augustus in beschonken toestand huiswaarts trokken, vonden ze het een ludiek idee om tegen een geparkeerde politiecombi te urineren. Die leegstaande combi staat voor Van Quickenbornes villa als afschrikmiddel na een eerdere verijdelde ontvoeringspoging. Nadeel voor de drie ‘combiplassers’: er hangt sinds maanden ook een veiligheidscamera aan de overkant van de straat die elke ‘opvallende’ handeling registreert.

De agenten kunnen absoluut niet lachen met het incident, vooral omdat ze de voorbije maanden instonden voor de beveiliging van de minister en zijn gezin. ‘Het gaat hier om de aanfluiting van een symbool’, zegt Carlo Medo van politievakbond NSPV. ’s Ochtends werd de combi al weggereden uit de wijk.

De vakbond eist alvast het ontslag van Van Quickenborne. Eerder vroeg ze dat ook al in de nasleep van de neergestoken agent Thomas Montjoie in Schaarbeek. Ook in Kortrijk krijgt de zaak nog een staartje. Federaal parlementslid en lokaal Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch vraagt de politieraad vervroegd samen te roepen. Hij verwacht een duidelijk signaal ‘van de Kortrijkse politieke elite’ om dit incident af te keuren.

Van Quickenborne zei woensdagavond dat ‘als de politie vaststellingen heeft gedaan, dat correct opgevolgd moet worden’. Hij benadrukte het gedrag van zijn drie vrienden ten stelligste af te keuren. Een van drie meldde zich intussen bij de politie.