Trump meldt zich bij gevangenis in Georgia: ‘Ik heb niets verkeerd gedaan en iedereen weet dat’

Donald Trump heeft zich donderdagavond zoals verwacht gemeld voor zijn arrestatie bij de gevangenis van Fulton County in Atlanta, de hoofdstad van de staat Georgia. Dat is te zien op beelden die Amerikaanse media verspreiden.

Een autocolonne met de voormalige Amerikaanse president kwam donderdagavond om 19.34 plaatselijke tijd aan bij de gevangenis, ongeveer dertig minuten nadat hij met zijn privévliegtuig geland was op het lokale vliegveld. Ongeveer een half uur later vertrok Trump weer richting het vliegveld.

Hij moest een borgsom betalen van 200.000 dollar (ruim 185.000 euro) en accepteerde de voorwaarden voor de borgtocht. Die houden onder meer in dat hij geen mede-aangeklaagden of getuigen mag intimideren en dat hij geen berichten op sociale media mag plaatsen over de zaak.

‘Wat hier heeft plaatsgevonden is een aanfluiting van justitie’, zei Trump voor hij voor vertrek in zijn vliegtuig stapte tegen de verzamelde media op het vliegveld van Atlanta. ‘Ik heb niets verkeerd gedaan, en iedereen weet dat.’

Het gebied rond de gevangenis was al dagenlang afgezet en tijdens de arrestatie van Trump was de gevangenis zelf in lockdown. Alle gevangen moesten in hun cellen blijven. Het luchtruim boven de gevangenis werd door de autoriteiten afgesloten voor vliegverkeer gedurende het half uur dat Trump binnen was.

Trump werd onlangs amen met achttien anderen in Georgia aangeklaagd omdat hij in die staat zou hebben geprobeerd de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 in zijn voordeel te beïnvloeden, door druk uit te oefenen op verkiezingsfunctionarissen. Georgia was een van de cruciale staten bij die verkiezingen. De Democraat Joe Biden won er nipt, met een verschil van ongeveer 12.000 stemmen.

Wanneer het proces begint, is nog niet bekend. Fani Willis, de openbare aanklager van Georgia, heeft 4 maart 2024 naar voren geschoven als mogelijke startdatum. Het staat nog niet vast of de rechter in Georgia die datum zal goedkeuren. Die datum valt midden in de verkiezingscampagne: Trump doet in 2024 opnieuw een gooi naar het presidentschap.