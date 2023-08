Zoveel groen in de Brusselse stadsrand, wie had dat gedacht?

Het Moeraske. De Appelbloesemgaarde. De Schilderachtige Dreef. Het Wilderbos. Het zijn namen die je eerder in verband brengt met idyllische regio’s als het Hageland of de Voerstreek, dan met de grootstedelijke cityscape van het Brussels Gewest. Ze bewijzen dat de hoofdstad op landschappelijk gebied meer te bieden heeft dan je op het eerste gezicht zou verwachten.

De plekken met de tot de verbeelding sprekende namen maken deel uit van de Groene Wandeling, een ruim 60 kilometer lang lusvormig wandeltraject dat groene oasen in het Brussels Gewest aaneenrijgt. Ik ontdekte het bestaan ervan door tijdens een middagpauze de benen te strekken in het Nestor Martin-bos, een van de zeldzame groene longen op wandelafstand van het industrieterrein waar De Standaard tot eind 2020 gevestigd was.

Aan de ingang van het bos staat een groen bordje met een stel stevig voortstappende wandelaars als logo. Zo kwam ik erachter dat dit bos, ingeklemd tussen een industrieterrein, een spoorlijn en het winkelcentrum Basilix, deel uitmaakt van de Groene Wandeling. De bordjes volgen volstond om meer verrassende plekken te ontdekken, maar de middagpauze was te kort om meer dan een paar kilometer van het traject af te leggen.

De Groene Wandeling werd, na 25 jaar voorbereiding, in 2009 boven de doopvont gehouden door Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo). Aan de route werd jaren gewerkt. Het idee was gegroeid vanuit de vaststelling dat veel van de 19 Brusselse gemeenten beschikken over verrassende stukken groen, zoals beekvalleien, spoorwegbermen, landweggetjes en parkdomeinen. In de loop der jaren hadden sommige gemeenten al wandeltrajecten uitgetekend om de groen­zones op hun grondgebied met elkaar te verbinden en in de verf te zetten. Maar een overkoepelende aanpak kwam er pas toen Huytebroeck er haar schouders onder zette. Er kwam geld om infrastructuur aan te leggen, missing links aan te pakken en bewegwijzering te voorzien. Ook na de inhuldiging zijn er nog geregeld aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd.

Uitgestrekt bosgebied

Het resultaat mag er zijn. De Groene Wandeling is een bijzonder traject, omdat de opeenvolging van groenzones in een stedelijke omgeving zoveel afwisseling biedt. Je passeert langs bijzondere stukken Brussel. Wie start aan het Nestor Martin-bos in Sint-Agatha-Berchem loopt bijvoorbeeld door een kilometerslange opeenvolging van bossen en parken tot aan de Eeuwfeestlaan in Laken, waar het zicht op het Atomium je plots doet beseffen dat dit wel degelijk Brussel is. Schilderachtig is ook de vallei van het riviertje de Woluwe, waar een oude boerderij en een windmolen nog herinneren aan het ooit landelijke karakter van dit stadsdeel. Een aanzienlijk deel van de wandeling loopt over de berm van een oude spoorweg in Sint-Pieters-Woluwe.

Dankzij de voetgangers- en fietsersbruggen die onder meer de Tervurenlaan overspannen, is het hier erg ontspannen wandelen. Dat geldt uiteraard ook voor het deel dat het Zoniënwoud doorkruist. Weinig Europese hoofdsteden hebben zo’n uitgestrekt bosgebied binnen hun grenzen. De ‘kathedraal van beuken’, zoals de brochure van de Groene Wandeling het woud omschrijft, is goed voor zo’n tien kilometer van het traject. In Anderlecht loop je een stukje langs de Zenne, hier nog niet tot een ondergronds bestaan veroordeeld. Ter hoogte van het Erasmusziekenhuis lijkt de Groene Wandeling de stad te verlaten. Het stuk Pajottenland rond Neerpede is onvervalst platteland, maar hoort officieel wel bij het Brussels Gewest. Het schitterende Scheutbos in Molenbeek is heel verrassend: nergens is het contrast tussen de omringende stadswijk en het groen zo groot.

Toegegeven: niet overal is het even plezierig wandelen. Dat kan ook niet in een stad van deze omvang. In Schaarbeek en Evere loopt het traject kilometerslang door doodgewone woonstraten, en in de buurt van de Audifabriek in Vorst moet een onherbergzaam industriegebied doorkruist worden. Maar het overgrote deel is afwisselend en verrassend. Wie Brussel niet kent, zal verbaasd zijn over de hoeveelheid groen en de landschappelijke variatie. En wie wel goed thuis is in de hoofdstad, krijgt regelmatig een nieuw perspectief aangeboden op stadsdelen die er te voet net even anders uitzien dan vanuit een tram, een auto, of zelfs vanaf een fietszadel.

De Groene Wandeling praktisch

● De Groene Wandeling is 61,74 kilometer lang en werd opgedeeld in 7 deeltrajecten die in afstand variëren van 6,6 tot 11,2 kilometer. Het staat iedereen vrij de wandeling zelf in te delen in etappes die overeenstemmen met zijn of haar ambitie.

● De route is volledig beweg­wijzerd in twee richtingen. De signalisatie is van goede kwaliteit. Het is mogelijk om uitsluitend met de bewegwijzering als ondersteuning te wandelen, maar het Brussels Gewest heeft een brochure uitgegeven waarin de route op gedetailleerde kaarten is uitgetekend. Die is online terug te vinden. Voor wie de uitgave onderweg wil gebruiken, is printen de boodschap. Een exemplaar van de brochure kan besteld worden bij de Dienst Leefmilieu van het Brussel Gewest. Dat kan telefonisch of per e-mail (leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/de-groene-wandeling). De brochure bevat ook achtergrondinformatie over dingen die langs de route te zien zijn, en de geschiedenis van de wijken waar je doorheen stapt. Het traject fietsen is ook mogelijk: de route wijkt hier en daar licht af van die van de wandelaars. Ook dat traject is bewegwijzerd. Bij uitgeverij De Rouck is een boekje verschenen waarin de wandeling uitgebreid wordt beschreven, maar dat is niet meer verkrijgbaar (tenzij tweedehands).

● Uiteraard is het traject perfect te bereiken met het openbaar vervoer. De Groene Wandeling passeert dicht bij de NMBS-stations en -stopplaatsen van Schaarbeek, Bosvoorde, Ukkel-Kalevoet, Vorst-Zuid, Sint-Agatha-Berchem en Jette. Ook verscheidene metrohaltes bevinden zich dicht bij het traject: Erasmus, Hermann-Debroux, Stuyvenbergh en Vandervelde. Een parkeerplaats vinden is evenmin problematisch. In veel wijken waar de Groene Wandeling passeert, is de parkeerdruk zeker in het weekend niet zo hoog.

● Aan plaatsen om te eten, drinken en overnachten is onderweg geen gebrek. Wie er een lang weekend van wil maken en bijvoorbeeld drie maal twintig kilometer wil stappen, kan overwegen om enkele nachten te boeken op vlakbij de route gelegen hotels of B&B’s. Voorbeelden zijn Au Repos des Chasseurs in Watermaal-Bosvoorde, hotel Phenix in Anderlecht, Courtyard Brussels in Evere, Le Centenaire in Laken, hotel Ibis Erasmus in Anderlecht en het Tangla Hotel in Sint-Lambrechts-Woluwe. (rmg)

Dit artikel verscheen eerder op zaterdag 16 juli 2022.