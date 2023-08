Waar zijn die eindeloze, lome kinderzomers naartoe?

Een zorgeloze zomer waar geen einde aan lijkt te komen, willen we dat niet allemaal? En was dat vroeger niet zo, toen we kind waren? Of voelde het alleen maar zo?

Die lange, lome, eindeloze zomervakantie. Dat is wat ik me herinner uit mijn ­eigen jeugd: een vakantie die schier oneindig leek, en die ik alleen maar hoefde te vullen met leuke dingen. Ik kon er voldoende bedenken, en dan nog was er tijd over om me te vervelen. De zomer duurde een eeuwigheid.

Nu ik volwassen ben, kijk ik nog steeds uit naar de zomer – maar oneindig is die niet meer. Ieder jaar lijkt september een beetje eerder te beginnen. De aanstaande herfst maakt me weemoedig: wéér een ­zomer die in een vloek en een zucht voorbij is. Heb ik er wel voldoende uitgehaald? Dat we tijd sneller beleven wanneer we ­ouder worden, is algemeen bekend: voor een tachtigjarige zijn tien minuten een stuk sneller voorbij dan voor een tienjarige. Maar zijn er ook manieren om die tijdsbeleving te laten vertragen? Kan ik zo’n ­lome zomer uit mijn jeugd dit jaar misschien herbeleven?

De zomer duurt het langst

Ik ben niet de enige die jaarlijks uitkijkt naar de zomer. Van slechts 4 procent van de Belgen is de winter het favoriete seizoen, blijkt uit onderzoek van iVOX. De herfst is ook maar matig populair: het is het voorkeursseizoen van slechts 11 procent van de ondervraagden. Nee, dan de lente en de zomer: die staan op een gedeelde eerste plek. Tijdens de donkere herfst- en wintermaanden kan ik me al verheugen op de lange, lichte avonden die me te wachten staan. Objectief bekeken is het vreemd dat de zomer zo hard voorbijsnelt. De winter heeft namelijk veel kortere dagen, en hoe langer je licht hebt, hoe langer je de dag ervaart. Ik slaap in de zomermaanden zelfs gemiddeld een halfuur korter dan in de winter. Ook daarin ben ik geen uitzondering. Onderzoekers van de University of California bekeken de ­natuurlijke slaapgewoontes van drie ­zogenoemde ‘oervolkeren’: volken die geen technologie (en dus geen wekkers) gebruiken. Zij sliepen in de winter gemiddeld 56 minuten langer dan in de zomer. De dagen duren in de zomer dus létterlijk langer dan in de winter. Maar als dat zo is, waar gaat die tijd dan zo snel naartoe?

Een ouder wordend brein

Een verklaring voor die voorbijvliegende zomer is heel eenvoudig: ik word ouder. En naarmate we ouder worden, verandert onze perceptie van tijd. Dat heeft in de eerste instantie te maken met de hoeveelheid tijd die we al beleefd hebben. Voor een tien­jarige is een jaar tijd niet alleen een tiende van zijn of haar leven, maar maakt dat jaar ook zo’n 25 tot 30 procent uit van het ­bewuste geheugen. Voor een dertiger als mijzelf ligt dat anders: het percentage ­zomermaanden is een veel kleiner deel van mijn leven dan toen ik een kind was. Geen wonder dat die dus sneller voorbij lijken te zijn.

En ook mijn geheugen werkt anders. Onderzoek wijst uit dat de snelheid waarmee ons brein informatie verwerkt, ­afneemt wanneer we ouder worden. Professor Adrian Bejan, onderzoeker aan ­Duke University (North Carolina), stelt dat de verwerking van onze herinneringen ­vertraagt wanneer we ouder worden. Een volwassen brein bestaat uit een veel complexer netwerk van neuronen die met ­elkaar moeten communiceren. Bij kinderen is het brein nog in ontwikkeling en daarom minder complex. Omdat zo’n ­herinnering minder ‘neuropaadjes’ moet volgen, gaat de verwerking van gebeurtenissen sneller. ‘Mensen staan er vaak ­versteld van hoeveel ze zich herinneren van dagen die in hun jeugd eeuwig leken te duren’, zegt Bejan. Dat komt niet omdat die dagen op zich zo bijzonder waren: ‘Ze herinneren zich meer, omdat die ervaringen in sneltreinvaart werden verwerkt.’

Nog een verklaring: hartslag. Als het ­lichaam een interne klok bezit, dan is hartslag de metronoom. En aangezien kinderen een snellere hartslag hebben dan ­volwassenen, is de manier waarop zij tijd ervaren ook anders: het ‘ritme’ van hun hersenen is iets sneller dan dat van oudere mensen. Het is denkbaar dat met het vertragen van de hartslag, ook het gevoel voor tijd verandert. Onderzoek lijkt die these te ondersteunen: wanneer aan jonge kinderen gevraagd wordt om hun ogen dicht te houden en aan te geven wanneer volgens hen een minuut voorbij is, doen ze rond de veertig seconden hun ogen weer open. ­Ouderen en senioren zijn beter in het schatten van een minuut: zij openen hun ogen na zo’n zestig tot zeventig seconden.

Tijd vertragen

Is het dan een verloren zaak? Moet mijn oude brein zich maar vast voorbereiden op een melancholieke herfst? Volgens professor Bejan is dat wat te snel gezegd. ‘Ons brein is erop gericht om veranderingen te registeren’, zegt hij. En daardoor hebben we best wat controle over ons tijdgevoel. Bejan maakt onderscheid tussen ‘kloktijd’ en ‘denktijd’.

Aan de eerste kunnen we niets veranderen, maar aan de laatste wél. En laat die ‘denktijd’ nou precies een grote rol spelen in onze tijdperceptie. Een van de manieren om onze ‘denktijd’ te vertragen, is het ­opdoen van nieuwe ervaringen. Die zetten je brein aan het werk.

Nog een reden waarom voor kinderen de tijd trager lijkt te verstrijken: voor kinderen is bijna alles nieuw.

Maar als volwassene loont het dus om op zoek te gaan naar die nieuwe ervaringen. Hoe relaxed het ook is om elk jaar naar dezelfde camping te trekken, het maakt dat je herinneringen aan de vakanties in elkaar overvloeien. Een ander land, een onbekende stad, ander eten: het ver­zekert dat je brein meer te doen heeft, en dat je terugkijkend dus meer tijd ervaart. Die ervaringen hoeven overigens niet lang te duren. Ook zonder een vakantie van vier weken kun je je ‘denktijd’ aanpassen. ­Kleine wijzigingen in je routines zijn al ­voldoende: een andere route rijden naar je werk, ’s avonds na het eten nog een rondje wandelen door de stad of een nieuw restaurant proberen. Als het maar iets is wat je niet dagelijks doet.

Ook voor wie geen zin heeft om het huis uit te gaan, is er hoop. Iets nieuws leren heeft hetzelfde effect op onze tijdperceptie als een nieuwe ervaring. Deze zomer is dus het ideale moment om dat vioolspel weer op te pakken of die online kookcursus uit te proberen. Dat setje breinaalden dat al weken in de kast ligt, ga ik deze week nog gebruiken.

Wat ook helpt: dingen doen met volledige aandacht. Voor wie al langer met mindfulness bezig is, is dat wellicht geen nieuws. Maar de telefoon wegleggen als je dat geweldige Italiaanse ijs eet, helpt enorm. Zo ben je je bewuster van je ervaringen én kun je die herinnering aan het einde van de zomer beter terughalen.

Time flies when you’re having fun

Maar hoe zit het dan met het idee dat de tijd vliegt wanneer je het naar je zin hebt? Moet je het liefst een saaie zomer hebben om hem zo lang mogelijk te laten duren? Dat is natuurlijk niet ideaal (hoewel het wél helpt – verveling maakt inderdaad dat de uren traag verstrijken). Voor wie toch plezier wil hebben deze zomer: geen zorgen. Wanneer je dat theaterstuk bekijkt of dat goede boek leest, probeer dan heel even stil te staan bij je andere zintuigen. Hoe ruikt het, wat hoor je, wat zie je? Dat soort mentale snapshots halen je even uit de flow, maar maken je wél bewuster van wat je meemaakt. Zo vervliegt de tijd minder – dat geldt in ieder geval voor je ‘denktijd’.

Lome zomers

Een zomer duurt maar een beperkt aantal weken. Aan die ‘kloktijd’ kunnen we weinig veranderen, maar onze tijdperceptie valt best goed te manipuleren. Ik heb dus meer invloed op hoe snel de zomer voorbijgaat dan ik dacht. Voor mijzelf betekent dat dat ik een lijst gemaakt heb met nieuwe ervaringen die ik de komende weken ga opdoen: op het programma staan alvast een antiekmarkt, een kasteelbezoek en een les waterskiën. De breinaalden staan klaar, net als de Youtube-video’s om me te begeleiden.

Die herfstmelancholie komt vast wel weer opzetten – maar een eeuwige zomer is daarop het antwoord niet. Zoals professor Bejan zegt: ‘Iedereen wil langer leven. Maar uiteindelijk gaat het erom wat je doet met de tijd die je hebt.’ Een uitstekend advies, ook wanneer de dagen straks weer korter worden.

Dit artikel verscheen op 13 juli 2023.