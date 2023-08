IJskoude granité van rode wijn en bramen met laurier en room

Sangria als toetje? Waarom ook niet, het is tenslotte zomer. Voor wie huivert bij het woord sangria, geen paniek: deze granité is duizendmaal lekkerder. De rode wijn geeft aan de bramen een verrassend diepe smaak en dankzij de laurier krijg je een kruidige toets. Denk hier de contrasterende textuur van fris geschaafd ijs en luchtige room bij, en je hebt een feestje in je mond. Voor wie het liever alcoholvrij houdt: vervang de wijn gerust door water, het resultaat is minstens even verfrissend.