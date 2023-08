Van Peteghem mag de banken een bloemetje sturen

Karel Verhoeven Hoofdredacteur

Het valt dus reuze mee met het vertrouwen dat de Belgen in hun overheid stellen. Het land is sinds donderdagochtend in de greep van een ongeziene rush op Belgisch staatspapier. Alle verwachtingen zullen met een veelvoud overtroffen worden, nu al is een opbrengst van meer dan 10 miljard niet uitgesloten. Er hangt een sfeer van warme opwinding rond de staatsbon en dat nettorendement van 2,81 procent. Burgers leenden op de eerste dag ­gemiddeld 35.000 euro aan de staat uit, ze voelen zich bevrijd en vrolijk omdat hun spaargeld eindelijk kan stoppen met smelten. Dit wordt de grootste financiële transactie in de ­Belgische geschiedenis. En een aardbeving voor de Belgische bankwereld.

De banken moeten daarvoor enkel met de vinger naar zichzelf wijzen. Marktleider Fortis biedt op zijn gewone spaarrekening een basisrente van 0,50 procent. De getrouwheidspremie is 1 procent, maar op de rekening mag maximaal 100.000 euro staan. Wanneer Fortis dat geld bij de ECB parkeert, krijgt de bank daar 3,75 procent voor. Toch kwam de consument niet in beweging. Daaruit concludeerden de bankiers dat ze een duurzaam winstmodel hadden, waarbij de gewone spaarder die niet goed oplet de dupe is. Fraai is het niet voor een business van vertrouwen, maar de klant scheen het te slikken, murw na een decennium zonder rente. Nog deze week luidde het dat de staatsbon niet zo veel ­teweeg zou brengen.

Het overweldigende succes is ook op een andere manier te verklaren. De financiële geletterdheid van de meeste spaarders is laag. Een staatsbon is het eenvoudigste financiële product. In eenvoud evenaart het een spaarrekening. De banken zijn misnoegd dat zij veel tijd moeten investeren bij klanten die nog nooit belegden en die nu, voor de staatsbon, hun risicoprofiel als belegger moeten opstellen, een Europese verplichting. Maar ook dat hebben ze aan zichzelf te danken. In een vorige ­financiële crisis raakten spaarders vermogen kwijt aan producten die ze niet begrepen. Trauma en achterdocht spelen mee in de trouw aan het spaarboekje. Maar zelfs die trouw is eindig. De burger-spaarder leent dan nog liever uit aan de overheid.

Politiek is dit succes een flinke opsteker. Het mag dan niet helemaal orthodox zijn, de fiscaliteit zo naar je eigen doelstellingen plooien, maar de bonus is meervoudig. De markt is wakkergeschud. De machteloosheid van de gewone spaarder is doorbroken, hij krijgt alternatieven. De staatskas wordt er zelf beter van, ze kan 15 procent innen op de miljarden die naar de staatsbon vloeien en 30 procent op de miljarden die de banken nu van zicht- naar termijnrekeningen zullen versluizen om hun klanten vast te houden. Toch geldt die staat als de beschermer van de gewone man. Minister Vincent Van Peteghem mag de bankenfederatie een bloemetje sturen.