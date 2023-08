Wagner-huurlingen in het noorden van Mali. — © ap

Sinds de muiterij van Prigozjin, twee maanden geleden, nam het Kremlin al maatregelen om zijn belangen in Afrika via de Wagner-groep veilig te stellen, zegt Peter Knoope, terreurspecialist verbonden aan het Nederlandse Clingendael-instituut. ‘En regimes zoals in Mali hebben zich uitgeleverd aan Wagner.’