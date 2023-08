Cobra Museum verkeert in acute financiële nood

Het Cobra Museum in het Nederlandse Amstelveen verkeert in een ‘acute, zorgelijke financiële situatie’. Dat stelt het college van Amstelveen dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.

Na de publicatie van het jaarverslag van het Cobra Museum over 2022 – met een verlies van 353.000 euro, vooral door te hoge personeelskosten – vroeg de gemeente om een prognose van de cijfers voor dit jaar, plus een plan van aanpak om de tekorten te bestrijden. Het museum liet weten dit jaar een tekort van 700.000 euro te verwachten. Door tegenvallende bezoekersaantallen in juni en juli zal het verwachte bezoekersaantal van 90.000 naar verwachting uitkomen op 60.000. Ook door veel hoger uitvallende kosten ontstaat volgens het museum een liquiditeitsprobleem. (nrc)